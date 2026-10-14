Tarımın sınırları genişliyor: Bursa'da AgroGreen 2. fuarı uluslararası ağı büyütüyor

AgroGreen Bursa 2. Tarım ve Hayvancılık Fuarı kapılarını açtı

Bursa Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen AgroGreen Bursa 2. Tarım ve Hayvancılık Fuarı uluslararası katılımla başladı. Organizasyona 15 ülkeden 1.200’ün üzerinde alıcı, yatırımcı ve sektör temsilcisi katılırken, etkinlik boyunca 250 bini aşkın ziyaretçi ağırlanması hedefleniyor.

Uluslararası katılım ve hedefler:

Fuar, konuk ülke Gana ile birlikte Suudi Arabistan, Mısır, Ürdün, Bahreyn, Lübnan, Libya, Tunus, Cezayir, Zambiya, Tanzanya, Irak, Bulgaristan, Sırbistan ve Kosova’dan gelen katılımcılara ev sahipliği yapıyor. Tarım makineleri, hayvancılık teknolojileri, sulama sistemleri ve tohumculuk başta olmak üzere geniş bir ürün yelpazesi sergileniyor ve Türk üreticiler için yeni ticaret bağlantıları hedefleniyor.

Bu yıl fuara ulaşım desteği 40 şehirden 460 ayrı servis ile artırıldı; ilk günden başlayan yoğun ziyaretçi akışı organizasyonun yerel ve bölgesel ilgisini gösteriyor. Açılışın ardından protokol üyeleri fuar alanını gezip stant açan firma temsilcileriyle bir araya geldi.

Yerel üretime destek ve stratejik çağrılar:

Fuarı düzenleyen firmanın genel müdürü Gül Ceylan, AgroGreen’in üreticinin bilgiye, teknolojiye ve yeni pazarlara erişimini güçlendirdiğini vurguladı. Ceylan, "AgroGreen’i çiftçimizin bilgiyle, teknolojiyle ve pazarla buluştuğu bir platform olarak açıyoruz. Hedefimiz, tarımsal gelir seviyesini artıracak somut katkılar sunmak ve Bursa’nın bu alanda hak ettiği öncülüğü güçlendirmek" ifadelerini kullandı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Kevser Öztürk tarıma yapılan yatırımın ülkenin geleceğine yatırım olduğunu belirtti. Öztürk, son altı ayda 57 üreticiye 23 bin 700 çilek fidesi ve 306 arıcıya bin 532 boş arı kovanı desteği verildiğini, ayrıca Bursa Kırsal Kalkınma Akademisi, Bursa Tarım Atlası ve atıklardan organik gübre üretimi gibi çalışmalarla kırsal kalkınmanın desteklendiğini açıkladı.

Özer Matlı, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı olarak AgroGreen Bursa’nın ikinci yılda uluslararası ölçekte büyümesini önemsediğini söyledi. Kentin tarımsal ürün ihracatının 1 milyar dolar seviyesine ulaştığını hatırlatan Matlı, bu potansiyelin katma değere dönüştürülmesi için tarıma dayalı sanayinin geliştirilmesi gerektiğini vurguladı. Matlı, "Ürünlerimizi teknolojiyle, tarıma dayalı sanayiyle ve güçlü pazarlama stratejileriyle buluşturmalı, üreticimizin emeğinin uluslararası pazarlarda hak ettiği değeri bulmasını sağlamalıyız" dedi ve kadın kooperatiflerinin ürünlerinin daha geniş pazarlara ulaştırılmasına dikkat çekti.

Tarım ihtisas OSB’leri ve pazar sorunu:

Bursa Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu Başkanı Sadi Aktaş ise kentte tarım ihtisas OSB’lerinin kurulması talebini gündeme taşıdı. Aktaş, sanayide gösterilen ilginin tarıma dayalı üretim ve işleme yatırımlarına da yansıtılması gerektiğini, çiftçinin esas sıkıntısının üretmek değil ürünü değerinde pazarlamak olduğunu belirtti. Tarım ihtisas OSB’lerinin, üreticinin emeğini kazanca dönüştürecek yatırımlar için önemli bir adım olacağı ifade edildi.

Fuarın uluslararası boyutunu artıran alım heyetleri arasında Gana ve Zambiya delegasyonları öne çıktı. Gana’nın Gıda ve Tarım Bakan Yardımcısı John Dumelo, Türkiye ile ticaret ve teknoloji alanında ilişkileri geliştirmek istediklerini söyleyerek, fuarı iki ülke arasındaki ticari fırsatların buluştuğu bir platform olarak nitelendirdi. Dumelo, tarım makineleri, hayvancılık, su ürünleri yetiştiriciliği ve tarımsal işleme alanlarına dikkat çekti.

Zambiya Balıkçılık ve Hayvancılık Bakanlığı Veterinerlik Hizmetleri Yardımcı Direktörü Dr. Fusya Goma ise ülkelerinin hayvancılık ve balıkçılık sektörlerini geliştirme hedefleri doğrultusunda Türk üreticilerle ticari ilişkileri güçlendirmek istediklerini belirtti. Goma, yem üretimi, hayvan sağlığı, et işleme ve su ürünleri teknolojileri gibi alanlarda iş birliklerine açık olduklarını ifade etti.

Fuar, Türk firmaları için hem ürün hem ekipman hem de teknoloji ihracatı açısından somut görüşme ve bağlantı fırsatları sunuyor. Organizasyon 17 Ekim'e kadar ziyaret edilebilecek.

AGROGREEN BURSA 2. TARIM VE HAYVANCILIK FUARI, 15 ÜLKEDEN 1.200'ÜN ÜZERİNDE ULUSLARARASI ALICI, YATIRIMCI VE SEKTÖR TEMSİLCİSİNİN KATILIMIYLA KAPILARINI AÇTI.