Tarımsal destekle toparlanma: Samsun'da üreticilere sertifikalı tohum ve yüzde 100 gübre desteği

Samsun'da Vezirköprü, Havza ve Ladik ilçelerinde tarımsal üretim yapan 1.757 üreticiye, 21 bin dekar alanda kullanılmak üzere yüzde 75 hibeli sertifikalı buğday ve kanola tohumu ile toplam 477 ton gübre desteği sağlandı. Gübreler üreticilere yüzde 100 hibe olarak teslim edildi.

Projenin yürütücüleri ve tören:

Destek, Samsun Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı (YİKOB), Samsun Büyükşehir Belediyesi ve Samsun İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ortaklığıyla yürütüldü. Vezirköprü ilçesinde düzenlenen tohum ve gübre teslim törenine Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, Samsun İl Tarım ve Orman Müdürü Kemal Yılmaz, ilçe protokolü ve üreticiler katıldı.

Dağıtım detayları:

Program kapsamında ilçelere yapılan destek dağılımı şöyle açıklandı: Vezirköprü'de 844 üretici için 15.671 dekar alanda 207 ton gübre, Havza'da 510 üretici için 6.992 dekar alanda 95 ton, Ladik'te ise 403 üretici için 13.585 dekar alanda 175 ton gübre desteği sağlanacak. Toplamda 36.248 dekar alanda kullanılmak üzere 477 ton gübre üreticilere ulaştırılacak.

Halit Doğan, temmuz ayında yaşanan olumsuzlukların ardından zarar gören üreticilere destek olmak amacıyla projenin hayata geçirildiğini belirterek bu yatırımın üreticinin emeğine ortak olmak için gerçekleştirildiğini ifade etti.

Hedefler ve ek destekler:

Samsun İl Tarım ve Orman Müdürü Kemal Yılmaz, kentte tarımsal üretimin güçlü olduğunu vurgulayarak sertifikalı buğday tohumlarının verimliliği artırma hedefi taşıdığını söyledi. Yılmaz, Samsun'da işlenebilir tarım alanlarının yüzde 26'sında buğday ekildiğini ve sertifikalı tohum kullanımının yaygınlaşmasıyla üretimin artırılabileceğini belirtti.

Yılmaz ayrıca kanola üretimindeki artışa dikkat çekti. 2022 yılında yaklaşık 700 dekar olan kanola ekim alanının bugün 20 bin dekarın üzerine çıktığını belirterek kanolanın yağ sanayisi için önemli ham madde olduğunu ve Samsunlu üreticilerin bu ihtiyacı karşılama yönünde katkı sunduğunu kaydetti.

Tohum ve gübre desteğinin yanı sıra proje kapsamında sebze fidesi, çilek fidesi, yem bitkisi tohumu ve arıcılık ekipmanları gibi farklı alanlarda da desteklerin sürdüğü bildirildi.

Finansman:

Projenin yaklaşık 33 milyon liralık bütçesi bulunuyor. Bunun 17 milyon 282 bin 160 liralık kısmı Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılandı ve gübreler üreticilere yüzde 100 hibeyle teslim edildi. Yılmaz, desteklerin üretimin artırılması ve üreticilerin güçlendirilmesi amacıyla devam edeceğini sözlerine ekledi.

Programda ayrıca Vezirköprü Kaymakamı Bayram Yıldız ve Vezirköprü Belediye Başkanı Murat Gül de konuşma yaptı. Etkinlik, üreticilere tohum dağıtımı ile son buldu.

SAMSUN’DA VEZİRKÖPRÜ, HAVZA VE LADİK İLÇELERİNDE TARIMSAL ÜRETİM YAPAN 1.757 ÜRETİCİYE 21 BİN DEKAR ALANDA KULLANILMAK ÜZERE YÜZDE 75 HİBELİ SERTİFİKALI BUĞDAY VE KANOLA TOHUMU İLE 477 TON GÜBRE DESTEĞİ SAĞLANDI. GÜBRELER YÜZDE 100 HİBEYLE ÜRETİCİLERE TESLİM EDİLDİ.