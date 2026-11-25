Tariş pamuk birliği'ne kayyım atandı

İzmir 5. Asliye Ticaret Mahkemesi, Ege bölgesinde faaliyet gösteren ve 1949'dan beri üreticilerin emeklerinin karşılığını sağlamayı amaçlayan TARİŞ Pamuk Birliği hakkında başlatılan soruşturmalar ve gelen şikâyetler doğrultusunda geçici bir yönetsel müdahale kararı verdi. Mahkeme, birliğin mevcut yönetim kurulu üyeleri ile genel müdür vekilinin yetkilerini tedbiren askıya aldırarak, üç kişilik bir denetim kayyımı heyetinin atanmasına hükmetti.

Soruşturmanın seyri ve iddianame:

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Memur Suçları Soruşturma Bürosu tarafından verilen bilgilerde, Birliğin 2023 yılında kurulan Olgaç Tarım Ürünleri'ne 2024'te verdiği 57 milyon TL tutarındaki avansın incelenmesi neticesinde usulsüzlük iddiaları ortaya kondu. Soruşturma dosyası 2025/66096 numarasıyla yürütüldü ve hazırlanan iddianame 2026/31311 sayısıyla İzmir Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.

İddianamede, Yönetim Kurulu Başkanı Faruk A., Başkan vekili Ali Ş., yönetim kurulu üyeleri Nuri A., Murat D. ve Murat A. ile Genel Müdür vekili İsmail P. hakkında zincirleme şekilde görevi kötüye kullanma ve kooperatifi zarara uğratma suçlarından kamu davası açılması istendi. Ayrıca, Ticaret Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı'nın 10/12/2025 tarihli soruşturma raporu ve bilirkişi raporları (24/06/2026 ve 04/08/2026) dosyaya sunuldu; buna göre 29/09/2026 tarihli iddianame ile yöneticiler hakkında dava sürüyor (İzmir 10. Asliye Ceza Mahkemesi 2026/810 Esas).

Mahkeme kararının kapsamı ve kayyım düzenlemesi:

SS 131 Nolu Söke Pamuk ve Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifi'nin şikâyeti üzerine açılan ihtiyati tedbir talebini inceleyen İzmir 5. Asliye Ticaret Mahkemesi, 2026/1281 Esas numaralı dosyada ara kararını açıkladı. Mahkeme, Hukuk Mahkemeleri Kanunu'nun 389. maddesi ve devamı uyarınca; duruşma açılmaksızın ve teminatsız olarak mevcut yönetim kurulu üyeleri ile genel müdür vekilinin yetkilerinin tedbiren askıya alınmasına hükmetti ve Tariş Pamuk Birliği'ne üç kişilik geçici yönetim kayyımı atanmasını kararlaştırdı.

Ara kararda öne çıkan düzenlemeler şunlar:

- Mahkemece resen takdir edilen 500.000,00 TL tutarında nakit veya karşılığı teminat mektubunun ibrazı halinde uygulanacak tedbirler yürürlüğe girecek.

- Davalı birliği temsilen ihbar olunan yöneticiler tarafından yapılacak işlemler yönünden sınırlama getirildi; olağan işletme faaliyetleri dışında kabul edilen avans, ödeme, borçlanma, kredi ve vadeli satış işlemleri ile taşınmaz, araç ve iştiraklerin devir, rehin ve ipotek tesisi, ayrıca birlik alacaklarına dair feragat ve sulh benzeri tasarruflar denetim kayyumu onayına tabi tutulacak.

- Mahkemenin resen seçtiği Yeminli Mali Müşavir bilirkişi Tahir Öztürk denetim kayyumu olarak atandı ve kayyumun aylık ücreti 30.000,00 TL olarak belirlendi.

- Davacının iki haftalık kesin süre içinde, üç aylık olmak üzere toplam 90.000,00 TL tutarındaki denetim kayyumu ücretini mahkeme veznesine depo etmesi istendi; bu ödeme yapılmazsa tedbir kararının kendiliğinden kalkacağı hükme bağlandı.

Tutanaklarda, Birlik yönetim kurulu başkanı, başkan vekili, üyeleri ve genel müdür vekilinin Olgaç Tarım Ltd Şti yetkilisi ve sahibi ile fikir ve eylem birliği içinde hareket ettikleri iddiası yer aldı; bu iddialar doğrultusunda zincirleme şekilde görevi kötüye kullanma suçundan kamu davası da açıldığı belirtildi.

Mahkeme kararında, kabul edilen hususlar için itiraz ve istinaf yollarının süreleri de açıklandı; kabul edilen taleplere karşı bir haftalık itiraz süresi, reddedilen hususlar için ise iki haftalık istinaf yolu öngörüldü.

Ne değişecek?

Karar ile Birliğin olağan işletme giderleri (çalışan masrafları, SGK, kira, ulaşım vb.) gibi günlük işleri yürütülürken, olağan dışı nitelikteki finansal tasarruf ve varlık devri gibi kararların denetim kayyumunun onayına sunulması zorunlu hale getirildi. Atanan denetim kayyumu, süreci denetleyip raporlayacak; düzeltilmesi gereken uygulamalar tespit edilirse mahkemeye bildirecek.

Bu düzenleme, hem üretici üyelerin çıkarlarının korunması hem de devam eden ceza davalarının seyrinin etkilenmeden sürdürülmesi amacıyla alındı. Sürecin ilerleyişi ve gerçekleşecek itiraz-istanf başvuruları, Birliğin yönetim pratikleri ve mali işlemlerinde nasıl bir yol haritası belirleneceğini gösterecek.

EGE BÖLGESİ’NDEKİ ÜRETİCİLERİN EMEĞİNİN KARŞILIĞINI ALABİLMESİ AMACIYLA 1949 YILINDA KURULAN VE SON DÖNEMLERDE YAŞANAN USULSÜZLÜKLERLE GÜNDEME GELEN TARİŞ PAMUK BİRLİĞİ’NE İZMİR 5. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ TARAFINDAN KAYYIM ATANMASINA KARAR VERİLDİ.