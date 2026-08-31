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Tarla farelerine karşı seferberlik: Sarıgöl Karacaali'de ilaçlama

Sarıgöl'ün Karacaali Mahallesi'nde yağışlarla otluklarda çoğalan tarla fareleri zeytin ve incir ağaçlarına zarar verdi; Tarım Müdürlüğü çiftçilere zehir dağıttı.

GİRİŞ: 31 Ağustos 2026 - 10:48

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EDİTÖR: Aslı Han

Tarla farelerine karşı seferberlik: Sarıgöl Karacaali'de ilaçlama

Müdahale başlatıldı:

Sarıgöl'ün Karacaali Mahallesi'nde bu yıl sayıları artan tarla fareleri, özellikle yağışların ardından otluk alanlarda çoğalarak zeytin ve incir ağaçlarına zarar vermeye başladı. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, mahalleden gelen talepler doğrultusunda çiftçilere fare zehri dağıtarak sahada mücadele başlattı.

artışın nedenleri:

Çiftçiler ve yerel yetkililer, son dönemdeki yağışların otları artırdığı ve bu nedenle tarla farelerinin üremesinin kolaylaştığını belirtiyor. Farelerin ağaç diplerindeki tahribatının verim ve ağaç sağlığı üzerinde olumsuz etkiler yaratabileceği ifade edildi.

yerel yetkililerin açıklamaları:

Karacaali Mahallesi Muhtarı Atilla Uygun konuyla ilgili, "Tarla fareleri bu yıl çok fazla. Zeytin ve incir ağaçlarına zarar veriyorlar. Farelere karşı ilaçlama yapıyoruz" dedi. Sarıgöl İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Akar ise, "Mahalleden gelen talepler doğrultusunda fareler için ilaçlamalar tespit edilerek mücadele yapılıyor" şeklinde konuştu.

Yetkililer, tarla farelerinin tarım alanlarında oluşturabileceği zararların önüne geçilmesi amacıyla mücadelenin sürdürüleceğini bildirdi.

MANİSA’NIN SARIGÖL İLÇESİNE BAĞLI KARACAALİ MAHALLESİ’NDE BU YIL SAYILARI ARTAN TARLA FARELERİ...

MANİSA’NIN SARIGÖL İLÇESİNE BAĞLI KARACAALİ MAHALLESİ’NDE BU YIL SAYILARI ARTAN TARLA FARELERİ, ZEYTİN VE İNCİR AĞAÇLARINA ZARAR VERMEYE BAŞLADI. YAĞIŞLARLA BİRLİKTE OTLUK ALANLARDA ÇOĞALAN TARLA FARELERİNE KARŞI İLÇE TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİ TARAFINDAN ÇİFTÇİLERE FARE ZEHRİ DAĞITILARAK MÜCADELE BAŞLATILDI.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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