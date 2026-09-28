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Tarla gözetimi teknolojiyle değişiyor: uyarılar cepte, müdahale anında

Kocaeli'de başlatılan Akıllı Zirai Mücadele Projesi, multispektral dron, İHA ve yapay zeka ile 5 bin dekarlık pilot alanda hastalık uyarıları gönderiyor.

GİRİŞ: 28 Eylül 2026 - 11:36

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EDİTÖR: Aslı Han

Tarla gözetimi teknolojiyle değişiyor: uyarılar cepte, müdahale anında

Projenin hedefi ve kapsamı:

Kocaeli'de Doğu Marmara Kalkınma Ajansı (MARKA) desteğiyle hayata geçirilen Akıllı Zirai Mücadele Projesi, tarımsal üretimde hastalık ve zararlıların neden olduğu yıllık yaklaşık 50 milyon dolar tutarındaki kaybı azaltmayı amaçlıyor. Proje, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü işbirliğinde yürütülüyor ve tarımsal üretime yıllık 10 milyon dolarlık ek ekonomik katkı sağlanması öngörülüyor.

Saha uygulaması ve teknoloji:

Projenin pilot sahası olarak belirlenen Kandıra Toramanlar Tarımsal Sulama Sahası'nda 5 bin dekarlık alanda uygulama başladı. Alanda 3 tahmin ve uyarı sistemi ile 8 kameralı zararlı takip istasyonu kurulumu tamamlandı. Tarım arazileri multispektral kameralı dronlarla taranacak; elde edilen saha görüntüleri, uydu verileri ve istasyonlardan gelen anlık bilgiler, yapay zeka destekli Karar Destek Sisteminde analiz edilecek.

Sistem, hangi parselde hastalık veya zararlı bulunduğunu tespit ederek müdahale önerilerini mobil uygulama üzerinden doğrudan üreticilerin cep telefonlarına iletecek. Elde edilen veriler doğrultusunda sahadaki zirai mücadele çalışmaları, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Büyükşehir Belediyesine ait İHA ve dronlarla gerçekleştirilecek.

Çiftçilere erişim ve uygulamalı tanıtım:

Projenin işleyişi, Kandıra'nın Selimköy Mahallesi'nde düzenlenen bir programla üreticilere uygulamalı olarak gösterildi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Yerel Kalkınma Ofisi Başkanı Hasan Aydınlık, ekranlara yansıyan veriler üzerinden çiftçilere bilgi vererek teknolojinin sahaya taşındığını ve doğru zamanda doğru müdahale yapılmasını sağlayacağını vurguladı.

Programda üreticiler, hastalıkların erken tespitinin rekolte açısından önemine dikkat çekerek sağlanan sulama ve teknoloji altyapısı destekleri için yetkililere teşekkür etti. Toplantıya İl Tarım ve Orman Müdürü Ali Ulvi Özerdem, Büyükşehir Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanı Uğur Şahin, MARKA İzleme ve Değerlendirme Birim Başkanı Ömer Kaya ile Selimköy Mahalle Muhtarı Emin Akçay da katıldı. Etkinlik, sahadaki tahmin, uyarı ve zararlı takip istasyonlarının incelenmesiyle sona erdi.

KOCAELİ&#039;DE TARIMSAL ÜRETİMDE HASTALIK VE ZARARLILARIN NEDEN OLDUĞU YILLIK 50 MİLYON DOLARLIK KAYBI...

KOCAELİ'DE TARIMSAL ÜRETİMDE HASTALIK VE ZARARLILARIN NEDEN OLDUĞU YILLIK 50 MİLYON DOLARLIK KAYBI ÖNLEMEK AMACIYLA YAPAY ZEKA, İHA VE DRONLARIN KULLANILACAĞI "AKILLI ZİRAİ MÜCADELE PROJESİ" HAYATA GEÇİRİLDİ.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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