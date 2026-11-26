Olayın gelişimi

Manisa’nın Gördes ilçesine bağlı Beğel Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde yaşanan olayda, 74 yaşındaki Muzaffer Peker hayatını kaybetti. Edinilen bilgiye göre Peker, kışlık yakacak ihtiyacını karşılamak amacıyla tarlasına odun kesmeye gitti. Havanın kararmasına rağmen eve dönmemesi üzerine ailesi durumdan şüphelendi.

Arama çalışması:

Peker’in eşi Şahsenem Peker durumu mahalle muhtarı Ziya Oruç'a bildirdi. Muhtar ile Peker’in yeğeni Onur Adıyaman, tarlada arama çalışması başlattı. Yapılan aramada, Peker’in devrilen bir ağacın altında cansız bedeni bulundu.

Adli işlemler ve soruşturma:

Olay yerine çağrılan jandarma ve sağlık ekipleri ilk incelemede Peker’in yaşamını yitirdiğini tespit etti. Cenaze, adli tıp incelemesi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

Yetkililerin açıklamasında, olayın yerinde yapılan tespitlerin ve adli işlemlerin ardından sürecin netleşeceği vurgulandı. Ailenin bildirdiği saat ve tanık beyanları doğrultusunda jandarma ekiplerinin incelemesi sürüyor.

MANİSA’NIN GÖRDES İLÇESİNDE ÜZERİNE AĞAÇ DEVRİLEN 74 YAŞINDAKİ MUZAFFER PEKER HAYATINI KAYBETTİ. YAŞLI ADAMIN EVE DÖNMEMESİ ÜZERİNE BAŞLATILAN ARAMA ÇALIŞMASINDA CANSIZ BEDENİ AĞACIN ALTINDA BULUNDU.