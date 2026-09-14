Tarladan tezgaha aracısız pazar: Geyve Safibey modeli ilgi çekiyor

Tarladan tezgaha: Geyve Safibey ürünü doğrudan satıyor

Sakarya'nın Geyve ilçesinde yer alan Safibey Ürün Toplama Merkezi, çiftçinin sabah tarladan topladığı ürünleri aracıları devre dışı bırakarak doğrudan tüketiciyle buluşturuyor. Model, üretici ile tüketici arasındaki tüccar, komisyoncu, hal esnafı ve uzun nakliye zincirini kaldırarak hem fiyatların gerilemesini hem de ürünlerin tazeliğinin korunmasını sağlıyor.

Çiftçiye daha fazla gelir, tüketiciye daha uygun fiyat:

Geyve'de yetişen sebze ve meyveler, üreticiler tarafından sabah saatlerinde toplanıp merkezdeki tezgaha birkaç dakika içinde indiriliyor. Bu sayede pazardaki ve haldeki bekleme süreçleri ortadan kalkıyor; fiyatlar market ve hal fiyatlarının altında kalırken ürünlerin taze kalması garanti ediliyor. Haftanın 7 günü açık olan alan, başta şehir içi olmak üzere İstanbul gibi büyük kentlerden de yoğun ziyaretçi çekiyor.

Meyve ve sebze üreticileri aracısız satış sayesinde ürünlerinin gerçek fiyatını alırken, tüketiciler de aynı ürünleri daha düşük maliyetle satın alabiliyor. Alana gelenler özellikle hafta sonları araçlarını kasa kasa ürünle doldurduklarını söylüyor.

Müşteri deneyimi ve tarladan toplama imkânı:

Merkezdeki esnafın sıcak karşılaması ve doğrudan satış düzeni, ziyaretçilerin yeniden gelmesini teşvik ediyor. Bazı tezgâhlar vatandaşlara “dalından toplama” imkânı sunuyor; bu uygulama hem alışverişi bir deneyime dönüştürüyor hem de ürünün tazeliğini pekiştiriyor.

36 yaşındaki matematik öğretmeni ve üretici Hüseyin Çelik, günlük rutini anlatarak, “Ben aslında matematik öğretmeniyim, eşim ve babam çiftçilik yapıyor. Okul çıkışında onlara yardım edip sabah toplanan ürünleri burada satıyoruz. Ürünler 10 dakika önce tarladaydı, şimdi tezgâhta. Fiyatlarımız pazar ve hal fiyatlarına göre çok daha uygun.” diyor.

Çelik, taleplere yetişmekte zorlandıklarını ve müşterilerin bazen kendilerinin de dalına gidip ürün topladıklarını aktarıyor. “4 dönümde bamya ektik, her gün topluyoruz. 09.00'da topluyoruz, 09.30'da buradayız. 10 kasa biber topluyoruz, 50 kasa toplasak malı bekletmiş oluruz; bu yüzden azar azar toplayıp günlük taze satıyoruz.”

Çiftçi açısından bu model, ürünün pazardaki değeri ile üreticinin kazancını doğrudan ilişkilendiriyor. Eskiden halcilerin alıp götürdüğü ürünler nedeniyle üreticinin hak ettiği gelire ulaşamadığını vurgulayan yerel üreticiler, Safibey merkezinin bu durumu düzelttiğini belirtiyor.

Alışveriş için merkeze gelenler de deneyimlerinden memnun. Adapazarı'ndan gelen Aysel A., “Spontane öğrendik, uğradık. Tarladan halka hizmet çok güzel; markete göre daha uygun, esnaflar çok tatlı. Sabah tarladan toplanıp buraya gelmesi büyük bir ayrıcalık.” diye konuştu.

Modelin sürdürülebilirliği, bölgedeki üretim çeşitliliği ve toprak verimliliğine de dayanıyor. Üreticiler, talebe göre günlük tedarik yaparak ürünlerin kalitesini korumaya önem veriyor; özellikle cumartesi ve pazar günleri alanın yoğun olduğu belirtiliyor.

Safibey Ürün Toplama Merkezi, üreticiden tüketiciye doğrudan bağlantı kuran bu uygulamayla yerel ekonomiyi desteklerken, tüketicilere taze ve daha ucuz seçenekler sunan bir pazar modeli olarak Türkiye'ye örnek teşkil ediyor.

Bu pazarda komisyoncu yok: Tarladan toplanan ürünler dakikalar içinde tezgaha iniyor