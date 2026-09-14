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Tarladan tezgaha: Safibey’de aracısız satışın işi kolaylaştıran modeli

Sakarya Geyve’deki Safibey Ürün Toplama Merkezi, çiftçi ile tüketiciyi aracısız buluşturarak ürünleri tarladan dakikalar içinde tezgaha indiriyor.

GİRİŞ: 14 Eylül 2026 - 13:21

GÜNCELLEME: 14 Eylül 2026 - 13:24

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EDİTÖR: Deniz Yılmaz

Tarladan tezgaha: Safibey’de aracısız satışın işi kolaylaştıran modeli

Geyve'de tarladan tezgaha: aracısız pazarın işleyişi:

Sakarya’nın Geyve ilçesindeki Safibey Ürün Toplama Merkezi, çiftçilerin sabah tarladan topladığı sebze ve meyveleri doğrudan vatandaşa ulaştırıyor. Merkez, üretici ile tüketici arasındaki tüccar, komisyoncu, hal esnafı ve nakliyeci gibi aracıları ortadan kaldırarak hem çiftçinin gelirini koruyor hem de tüketiciye daha taze ve uygun fiyatlı ürün sağlıyor. Hafta içi ve hafta sonu olmak üzere haftanın 7 günü açık olan pazar, şehir içi ve dışından gelen ziyaretçilerle yoğunlaşıyor.

Aracısız modelin sunduğu avantajlar:

Üreticiler ürünlerini sabah topladıktan sonra Safibey Mahallesi’ndeki tezgahlara birkaç dakika içinde indiriyor; bu sayede ürünler beklemeden satışa çıkıyor. Üreticiler, aracısız satış sayesinde ürünlerinin değer kazanmasını sağlarken, tüketiciler market ve hal fiyatlarının altında fiyatlarla taze ürün alma imkânı buluyor. Ziyaretçiler çoğu zaman araçlarının bagajlarını kasa kasa ürünle dolduruyor; özellikle hafta sonu yoğunluğu dikkat çekiyor.

Çiftçi ve ziyaretçi deneyimleri:

36 yaşındaki matematik öğretmeni ve üretici Hüseyin Çelik, çiftçi kimliğiyle okul çıkışlarında aileye yardım ettiğini anlatarak, 'Ben aslında matematik öğretmeniyim, eşim ve babam çiftçilik yapıyor. Bende onlara okul çıkışlarında yardım ediyorum. Ürünler 10 dakika önce tarladaydı' ifadelerini kullandı. Çelik, ürünleri sabah 09.00’da topladıklarını ve 09.30’da merkeze getirdiklerini, talebe yetişmekte zorlandıklarını belirtti.

Çelik, müşterilerin bazen 'ben dalından toplamak istiyorum' diyerek üreticilerle tarlaya gidip ürün topladığını ve böylece ziyaretçilere farklı bir alışveriş deneyimi sunulduğunu söyledi. Ayrıca bölgede 4 dönüm bamya ekimi yaptıklarını, günlük tedariki korumak için az az toplama stratejisi uyguladıklarını; '10 kasa biber topluyoruz, 50 kasa toplasak bekletip kötü mal vermiş oluruz' şeklinde örnek verdi.

Adapazarı’ndan gelen tüketici Aysel A. ise merkezin tarladan halka doğrudan ürün getirmesini büyük bir ayrıcalık olarak değerlendirdi: 'Biz de o şekilde geldik, tarladan halka hizmet etmeleri çok güzel. Hem halk için daha uyguna alışveriş yapma fırsatı sağlıyorlar. Hem de köylü esnafı kazanıyor. Sabah tarladan toplanıp da ürünlerin buraya gelmesi bence büyük bir ayrıcalık.' dedi.

Safibey Ürün Toplama Merkezi, üreticiyle tüketiciyi en kısa yoldan buluşturarak bölgede hem ekonomik hem de hijyenik bir alternatif sunuyor. Merkezin sıcak esnaf ilişkileri ve dalından toplama imkânı, ziyaretçilerin tekrar gelmesini teşvik ederken, modelin benzer pazarlar için örnek teşkil ettiği belirtiliyor.

SAKARYA&#039;NIN GEYVE İLÇESİNDE BULUNAN SAFİBEY ÜRÜN TOPLAMA MERKEZİ, ÇİFTÇİLERİN TARLADAN SABAH...

SAKARYA'NIN GEYVE İLÇESİNDE BULUNAN SAFİBEY ÜRÜN TOPLAMA MERKEZİ, ÇİFTÇİLERİN TARLADAN SABAH SAATLERİNDE TOPLADIĞI TAZE ÜRÜNLERİ DOĞRUDAN VATANDAŞLA BULUŞTURUYOR.

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Deniz Yılmaz

Deniz Yılmaz

 Ekonomi Editörü

Ekonomi basını tecrübeli; altın, borsa, döviz kurları ve makroekonomik verileri anlık grafiklerle haberleştiren editör.

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