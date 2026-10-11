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Tarlasından atölyeye: HBB'nin 15 ilçede ücretsiz tarım seferberliği

Hatay Büyükşehir Belediyesi 15 ilçede büyükbaş tırnak bakımı ve toprak analizi hizmetlerini ücretsiz sunuyor; ekipler muhtarlarla sahada talepleri topluyor.

GİRİŞ: 11 Ekim 2026 - 10:18

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EDİTÖR: Deniz Yılmaz

Tarlasından atölyeye: HBB'nin 15 ilçede ücretsiz tarım seferberliği

HBB ekipleri üreticinin kapısına gidiyor

Hatay Büyükşehir Belediyesi (HBB), tarımsal destek çalışmalarını il genelinde yaygınlaştırarak ücretsiz hizmetleri üreticilerle doğrudan buluşturuyor. Belediye ekipleri, büyükbaş hayvanlarda tırnak bakımı ve kesimi ile toprak analizi hizmetlerini 15 ilçede sürdürerek sahada ihtiyaç tespiti yapıyor.

İhtiyaç temelli saha çalışmaları:

Ekipler, mahalle muhtarlarını ziyaret ederek bölgedeki öncelikleri ve talepleri yerinde değerlendiriyor. Çalışmalar kapsamında kıraathanelerden tarlalara, hayvancılık işletmelerinden köy ve mahalle meydanlarına kadar geniş bir alanda üreticilerle bir araya geliniyor; bilgilendirme yapılırken hizmetlerden yararlanma koşulları hakkında yönlendirme sağlanıyor.

Tırnak bakımı ve toprak analizinin önemi:

Büyükbaş hayvanlarda düzenli tırnak bakımının hayvan sağlığını koruduğu ve yetiştiricilikte verimliliği artırdığı vurgulanıyor. Ayrıca toprak analizi hizmetiyle üreticilerin toprağın ihtiyaçlarını belirleyip gübreleme ve ekim planlarını daha bilinçli yapmaları hedefleniyor. Bu uygulamalar, üretim maliyetlerinin azaltılmasına ve sürdürülebilir tarım pratiğinin yaygınlaşmasına katkı sağlıyor.

HBB yetkilileri, sunulan hizmetlerin ücretsiz olduğunu ve bilgilendirme faaliyetlerinin Hatay genelinde devam edeceğini belirtti. Üreticilerin taleplerinin hızlıca sahada değerlendirildiği programla hem hayvancılık hem de bitkisel üretimde destek sağlanması amaçlanıyor.

HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ EKİPLERİ, 15 İLÇEDE ÜRETİCİLERE ÜCRETSİZ TARIMSAL HİZMETLERİ TANITMAK...

HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ EKİPLERİ, 15 İLÇEDE ÜRETİCİLERE ÜCRETSİZ TARIMSAL HİZMETLERİ TANITMAK VE ÇİFTÇİLERİ BİLGİLENDİRMEK AMACIYLA SAHA ÇALIŞMALARI GERÇEKLEŞTİRİYOR.

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.

Deniz Yılmaz

Deniz Yılmaz

 Ekonomi Editörü

Ekonomi basını tecrübeli; altın, borsa, döviz kurları ve makroekonomik verileri anlık grafiklerle haberleştiren editör.

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