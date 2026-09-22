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Tarlaya uçan otomobil ters döndü, sürücü ağır yaralandı

Aksaray merkez Yeşilova yolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu tarlaya uçan ve takla atan araçta, 25 yaşındaki sürücü ağır yaralandı.

GİRİŞ: 22 Eylül 2026 - 18:23

GÜNCELLEME: 22 Eylül 2026 - 18:30

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Tarlaya uçan otomobil ters döndü, sürücü ağır yaralandı

Tarlaya uçan otomobil ters döndü, sürücü ağır yaralandı

Kaza yerinde gelişmeler:

Kaza, Aksaray’ın merkeze bağlı Yeşilova beldesi yolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Aksaray yönünden Yeşilova istikametine seyreden Fatih D. (25) yönetimindeki 68 AEF 805 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak tarlaya düştü.

Araç tarlada takla atarak ters döndü ve araç içindeki sürücü yaralandı. Olayı gören diğer sürücüler durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi; sağlık ekipleri kısa sürede bölgeye ulaştı.

Sağlık müdahalesi ve soruşturma:

Kısa sürede kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı sürücü ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Hastaneden edinilen bilgiye göre sürücünün sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı; yetkililer olayın nedenini belirlemek üzere çalışma yürütüyor.

AKSARAY’DA SÜRÜCÜSÜNÜN DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBETTİĞİ OTOMOBİL KONTROLDEN ÇIKARAK ÖNCE TARLAYA...

AKSARAY’DA SÜRÜCÜSÜNÜN DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBETTİĞİ OTOMOBİL KONTROLDEN ÇIKARAK ÖNCE TARLAYA DÜŞTÜ SONRA TAKLA ATIP TERS DÖNDÜ. KAZADA SÜRÜCÜ YARALANDI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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