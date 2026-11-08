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Tarsus festivali'nde sanat, söyleşi ve üretim odaklı ikinci gün

Başkan vekili Gülşah Yıldırım Genç, 5. Uluslararası Tarsus Festivali'nin ikinci gününde sergiler, gösteriler ve yerel üreticilerle bir araya geldi.

GİRİŞ: 08 Kasım 2026 - 12:12

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EDİTÖR: Hazal Tunç

Tarsus festivali'nde sanat, söyleşi ve üretim odaklı ikinci gün

Tarsus festivali'nde ikinci günün öne çıkanları:

Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Gülşah Yıldırım Genç, 5. Uluslararası Tarsus Festivali'nin ikinci gününde düzenlenen etkinlikleri takip ederek vatandaşlarla buluştu. Genç, sanat sergilerinden interaktif projelere, kültürel söyleşilerden üretici stantlarına kadar festival programını baştan sona gezdi.

taDEKA sergisi ve yerel sanatçılar:

Gün, TADEKA Plastik Sanatlar Kurulu tarafından düzenlenen “Suyun Dansı Sulu Boya Sergisi” ziyaretiyle başladı. Genç'e kurulu sözcüsü Sema Tüfekçi eşlik etti ve sergideki eserler hakkında bilgi verdi. Sergide Bengisu Bayram, Hasan Uğur Abaoğlu, Hüseyin Sönmez, Sema Tüfekçi ve Zehra Carus gibi isimlerin çalışmaları, ödüllü yapıtlarla birlikte sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Sanatçılar, TADEKA'nın Tarsus sanat hayatındaki rolünü vurgulayarak eserlerini kamuya açma imkanı sağlayan belediyeye teşekkür etti. Genç de sanatın zor dönemlerde insanlara nefes aldıran bir alan olduğunu belirterek sanatçılara başarı dileğinde bulundu.

yarenlik alanı ve uluslararası gösteriler:

Genç, Yarenlik Alanı'nda düzenlenen "Sen de Tarsus'a Renk Kat" temalı interaktif sanat projesini ziyaret etti. Ardından Özbekistan'dan gelen Tomosha Çocuk Müzikal Tiyatrosu Grubu ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden Gazimağusa Halk Dansları Derneğinin yöresel dans performanslarını izledi.

Gösterilerde çocuk ve gençlerin katılımı renkli görüntüler oluşturdu. KKTC, Özbekistan, Ukrayna ve Kuzey Makedonya'dan gelen gruplar Genç'e çeşitli hediyeler takdim etti.

kültürel miras ve gelecek vizyonu:

Festival programında Tarsus Müzesi'nde gerçekleştirilen "Bölgesel Bir Kültürel Gelecek Vizyonu ve Ütopyası Üzerine" başlıklı söyleşiye de katılım sağlandı. Moderatörlüğünü Hatice Karataş'ın üstlendiği oturumda konuşmacılar arasında Helün Fırat (Ankara Cer Modern Sanatlar Merkezi), Doç. Dr. Ali İhsan Ökten ve sanat eğitmeni Nini Sultan Önözden yer aldı.

Söyleşide Tarsus'un tarihsel geçmişi, bölgedeki konumu ve sahip olduğu kültürel zenginlikler ele alındı; kentin mirasının korunup geleceğe taşınmasına ilişkin değerlendirmeler yapıldı.

yerel üreticiler ve kapanış:

Genç, Kubatpaşa'da kurulan üretici kadın stantları ile Slow Food Yeryüzü Pazarı'nı ziyaret ederek üreticilerle sohbet etti ve çalışmalar hakkında bilgi aldı. Üreticilere bol ve bereketli kazançlar dileyen Genç'e, üreticiler de ziyaretlerinden memnuniyetlerini bildirdi.

Vatandaşlar ve üreticiler, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in Tarsus'a böylesi bir festival kazandırmasından duydukları memnuniyeti ifade etti; Başkan Seçer'in görevine dönmesi temennisinde bulunup kentlerine ve demokratik iradelerine sahip çıkacaklarını belirttiler. Genç ise kendilerine emanet edilen görevi en iyi şekilde sürdüreceklerini vurguladı.

Genç'in programı, Kubatpaşa Medresesi'nde açılan Anadolu Kapıları Koleksiyonu Tarsus Serisi Sergisini incelemesiyle sona erdi. Festivalin ikinci gününde sanat, kültür, müzik ve yerel üretim odaklı etkinlikler yoğun katılımla gerçekleştirildi.

MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKAN VEKİLİ GÜLŞAH YILDIRIM GENÇ, ‘5. ULUSLARARASI TARSUS...

MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKAN VEKİLİ GÜLŞAH YILDIRIM GENÇ, ‘5. ULUSLARARASI TARSUS FESTİVALİ’NİN İKİNCİ GÜNÜNDE DÜZENLENEN ÇEŞİTLİ ETKİNLİKLERE KATILARAK VATANDAŞLARLA BİR ARAYA GELDİ.

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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