Tarsus'ta ilçe genelinde sıfır atık yönetimi belgelendi

Tarsus Belediyesi, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın saha denetimleri ve incelemeleri sonucunda ilçe genelini kapsayan Sıfır Atık Belgesini almaya hak kazandı. Başvuru 18 Eylül 2026 tarihinde yapılmış, belge 18 Kasım 2026 tarihinde onaylanarak 5 yıl süreyle geçerli olacak şekilde verildi.

Belge kapsamı:

Bakanlığın değerlendirmesinde, ilçe genelindeki toplama noktaları, atık getirme merkezleri, tehlikeli atık ayrıştırma süreçleri, yürütülen eğitim çalışmaları ve kayıt sistemi incelendi. Bu incelemeler sonucunda Tarsus'un oluşturduğu sıfır atık yönetim sistemi resmi olarak belgelendirildi ve sistemin sürdürülebilirliği için yeniden denetimler planlanacak.

Toplama ağı ve kullanım noktaları:

Tarsus Belediyesi ilçe çapında bir atık toplama ağı kurdu. Bu ağ içinde 12 mobil atık getirme merkezi, 61 noktada 122 geri dönüşüm konteyneri, 17 eczanedeki 34 atık ilaç kutusu ve 200 tekstil kumbarası yer alıyor. Vatandaşlar kullanılmış bitkisel yağlarını belirlenen muhtarlıklara ve mobil atık getirme merkezlerine; pil, elektronik eşya ve uygun diğer atıkları ise Kemalpaşa Mahallesi'ndeki Atık Getirme Merkezine teslim edebiliyor. Detaylı bilgi veya atık toplama talebi için belediyeye Ayo 153 hattı üzerinden ulaşılabiliyor.

Uygulama sonuçları ve eğitim çalışmaları:

Yürütülen uygulamalar sayesinde bugüne kadar bin 200 tonu aşkın geri dönüştürülebilir atık çöp sahası yerine geri kazanıma gönderildi. 2025-2026 döneminde 430 öğrenci ve 50 kamu çalışanı sıfır atık eğitimi alırken, 500 vatandaş atık yağ konusunda bilgilendirildi. Bu veriler, belediyenin hem altyapı hem de toplum bilinci geliştirme çalışmalarındaki ilerlemesini gösteriyor.

Belediye başkanının değerlendirmesi:

Ali Boltaç belgenin kent için somut bir taahhüt olduğunu vurgulayarak, "Bu belge, hemşehrilerimizin evde ayrıştırdığı atıklardan eczanelere bırakılan atık ilaçlara kadar kurduğumuz toplama ve geri kazanım sisteminin resmi olarak belgelendirilmesidir. Biz bu sistemi bir belge almak için değil; Berdan’ımızı, toprağımızı ve çocuklarımızın geleceğini korumak için kurduk. Sıfır atık uygulamalarımızı daha fazla mahalleye, siteye ve kuruma ulaştırarak sistemimizi geliştirmeye devam edeceğiz. Atığını ayıran tüm hemşehrilerimize teşekkür ediyorum" dedi.

TARSUS BELEDİYESİ, ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞININ SAHA DENETİMLERİ VE İNCELEMELERİNİN ARDINDAN İLÇE GENELİNİ KAPSAYAN SIFIR ATIK BELGESİ'Nİ ALMAYA HAK KAZANDI.