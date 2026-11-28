projenin ana hatları:

Tarsus Belediyesi ile Polonya’nın Warka Belediyesi iş birliğinde yürütülen 814 bin 303 Euro bütçeli proje kapsamında Altaylılar Mahallesi’ne yaklaşık 10 dönümlük bir iklim dostu park kazandırılacak. Proje, İklim Değişikliğine Dayanıklı Tarsus başlığı altında, kentin iklim değişikliğine uyum kapasitesini artırmayı hedefliyor. Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti’nin ortak finansmanıyla hayata geçirilen çalışma, hem altyapı hem de eğitim boyutlarıyla planlandı.

saha düzenlemeleri ve kullanım özellikleri:

Parkta yağmur sularının toplanması ve depolanmasını sağlayacak sistemler kurulacak; bu su kaynakları bitki sulama ve alanın sürdürülebilir kullanımı için yeniden değerlendirilecek. Peyzajda kuraklığa dayanıklı ve az su isteyen bitkiler tercih edilecek; yürüyüş yolları toprağın suyla buluşmasını kolaylaştıracak şekilde düzenlenecek. Çocuk oyun alanları ise doğal malzemelerden oluşturularak çevresel etki ve kullanım kolaylığı gözetilecek.

Proje kapsamında ayrıca toplumsal farkındalık ve kapasite geliştirmeye yönelik bir bileşen bulunuyor: hedeflenen programla 400 çocuk ve gence iklim değişikliği konusunda eğitim verilmesi planlanıyor. Bu eğitimler, sahadaki uygulamalarla paralel yürütülerek hem teorik hem de uygulamalı bilgi aktarımı sağlamayı amaçlıyor.

çatı projeleri ve belediye taahhütleri:

Proje çerçevesinde Şahin ve Tozkoparan mahallelerindeki aile sağlığı merkezleri, Seher Togo Kreşi ile Öğretmenler Mahallesi Taziye Evi’nin çatılarında 'Yeşil Çatı Projesi' uygulanacağı bildirildi. Bu uygulamalar, kentsel ısı adası etkisini azaltma ve yağmur suyunun yönetimi açısından destekleyici rol oynayacak.

Ali Boltaç proje kapsamında yaptığı açıklamada kent genelinde su tasarrufunu ön planda tuttuklarını vurgulayarak, 'Önemli olan işi yapmak değil, o işe sahip çıkmak' dedi. Tomasz Rawski ise iki belediyenin farklı coğrafyalarda bulunmasına rağmen iklim değişikliği konusunda benzer sorunlar yaşadığını belirterek ortak çalışmaların yeni iş birliklerine zemin hazırlayacağını ifade etti.

TARSUS BELEDİYE BAŞKANI ALİ BOLTAÇ İLE WARKA BELEDİYE BAŞKANI TOMASZ RAWSKİ, PROJE KAPSAMINDA DÜZENLENEN BASIN TOPLANTISINDA AÇIKLAMALARDA BULUNDU.