MESKİ'nin altyapı çalışmaları tamamlandı:

Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğü, Tarsus ilçesinin Kütüklü, Tepeçaylak ve Topçu mahallelerinde gerçekleştirdiği kapsamlı altyapı çalışmasıyla bölge sakinlerini sağlıklı ve kesintisiz içme suyuna kavuşturdu. Proje kapsamında yapılan müdahaleler, sondaj suyuna bağımlılığı azaltmayı ve düzenli su arzını güvence altına almayı hedefledi.

çalışmanın teknik detayları:

Yapılan işler arasında toplam 13 bin 421 metre içme suyu hattı döşenmesi, 2 terfi merkezi ile bir içme suyu deposu inşası bulunuyor. Yeni altyapı sayesinde Kütüklü Mahallesi'nde 138, Tepeçaylak Mahallesi'nde 217 ve Topçu Mahallesi'nde 103 kişi olmak üzere toplam 458 vatandaş Berdan suyuna erişim sağladı. Kurulan terfi merkezleri ve depo, özellikle kurak dönemlerde su ihtiyacının düzenli karşılanmasında kritik rol oynayacak.

mahallelerin değerlendirmeleri ve yerel memnuniyet:

Topçu Mahalle Muhtarı Hakan Özgan, sondaj suyunun kurumasına rağmen MESKİ'nin tankerlerle yaptığı takviyeye işaret ederek, "Çalışmalar çok güzel, memnunuz. Şu an içme suyu hattımız çekildi. Temiz bir şekilde içiyoruz. Vahap Başkanımıza teşekkür ediyoruz" dedi. Muhtar Özgan'ın açıklaması, altyapı tamamlanana dek sürdürülen geçici destek çalışmalarının önemine dikkat çekiyor.

Kütüklü Mahalle Muhtarı İlhami Çopur ise, "Daha kaliteli ve daha güzel bir suya kavuştuk. Başkanımız Vahap Seçer’e, MESKİ müdürlerine ve ekiplerine çok teşekkür ederim. Allah razı olsun" sözleriyle yeni su kaynağından duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Yetkililer, tamamlanan hattın ve tesislerin bakımının düzenli yapılacağını; böylece bölge halkının uzun vadede kesintisiz ve sağlıklı içme suyuna erişiminin sağlanacağını belirtiyor. MESKİ'nin kent genelindeki benzer altyapı yatırımları, Tarsus başta olmak üzere Mersin genelinde içme suyu güvenliğini artırma amacını taşıyor.

MERSİN SU VE KANALİZASYON İDARESİ (MESKİ) GENEL MÜDÜRLÜĞÜ, TARSUS İLÇESİNE BAĞLI KÜTÜKLÜ, TEPEÇAYLAK VE TOPÇU MAHALLELERİNDE GERÇEKLEŞTİRDİĞİ ALTYAPI ÇALIŞMALARIYLA 458 VATANDAŞI KESİNTİSİZ VE SAĞLIKLI İÇME SUYUNA KAVUŞTURDU.