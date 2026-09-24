Tarsus'ta botoks uygulaması sonrası üç kadın hastaneye kaldırıldı

olayın kısa özeti

Tarsus ilçesinde bir güzellik merkezinde botoks uygulaması yaptıran Cemile Ateş (42), kız kardeşi Tuğba Ç. (40) ve arkadaşı H.A. (36), uygulamanın ardından çeşitli sağlık sorunları yaşadı. Şikayetleri üzerine önce Tarsus Devlet Hastanesiye kaldırılan üç kadın, daha sonra tedavi için Mersin Şehir Hastanesine sevk edildi.

şikayetlerin türü ve zamanlaması:

Kadınlarda bildirilen şikayetler arasında solunum güçlüğü, konuşma ve yutkunma güçlüğü, görme bozukluğu ve çift görme bulunuyor. Cemile Ateş, uygulamadan yaklaşık 15 gün sonra sağ göz kapağında düşme meydana geldiğini, aynı zamanda solunum, konuşma ve yutkunma güçlüğü yaşadığını bildirdi. Ateş, kardeşinde de görme bozukluğu ve çift görme geliştiğini belirtti.

soruşturma, başvuru ve iddialar:

Ateş, uygulamayı migrene iyi gelmesi beklentisiyle yaptırdıklarını söyledi ve işlem sonrası iletişime geçemediklerini, uygulamayı yapan kişiyle irtibat kurulamadığını aktardı. Ayrıca aynı merkezde botoks yaptıran diğer kişilerde de benzer şikayetler olduğunu öne sürdü. Olayla ilgili olarak Ateş jandarmada ifade vererek sorumlulardan şikayetçi olduğunu kaydetti. Haberde belirtilen sağlık sorunları ve başvurular, ilgili hastanelere ve kişinin beyanına dayanıyor.

Olayın sağlık boyutu ve iddiaların soruşturma süreci takip edilmeye devam ediyor. Mağdurların şikayeti ve sevk kayıtları yetkililerin incelemesinin parçası olarak değerlendiriliyor.

CEMİLE ATEŞ (42)