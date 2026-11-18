Tarsus'ta çarpışma sonucu bir kişi yaşamını yitirdi

Mersin'in Tarsus ilçesinde, Özbek Mahallesi Eski Ankara Yolu Çamtepe Kavşağı'nda meydana gelen kazada bir kişi hayatını kaybetti, iki kişi ağır yaralandı.

Kaza tutanakları ve araç bilgileri:

Edinilen bilgiye göre kazaya, sürücüsü Ö.E. olan 01 GD 571 plakalı otomobil ile sürücüsü B.K. idaresindeki 01 ANB 453 plakalı kamyonun çarpışması karıştı. Kazada otomobilde bulunan Ayfer Evren (46) olay yerinde yaşamını yitirdi.

Yaralılar ve soruşturma:

Otomobil sürücüsü Ö.E. ile yolcu P.O. (42) ağır yaralandı. Yaralılara olay yerinde sağlık ekipleri tarafından ilk müdahale yapıldıktan sonra Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldılar. Kazayla ilgili adli ve idari soruşturma sürüyor.

MERSİN’İN TARSUS İLÇESİNDE KAMYON İLE OTOMOBİLİN ÇARPIŞTIĞI KAZADA 1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 2 KİŞİ AĞIR YARALANDI.