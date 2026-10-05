Tarsus'ta iskeleden düşen işçiden biri hayatını kaybetti

Tarsus'ta iskeleden düşen işçi hayatını kaybetti

Mersin'in Tarsus ilçesinde bir inşaatta sıva yaparken iskeleden düşen iki işçiden biri yaşamını yitirdi, diğeri ise hastanede tedavi altına alındı.

Olayın ayrıntıları:

Olay, Bağlar Mahallesi'nde bulunan bir inşaatta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sıva yapan Serdar Hamad (38) ve Delil Hamad (40) iskeleden düştü. İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi ve olay yerinde ilk müdahale yapıldı.

Sağlık durumu ve soruşturma:

Ambulanslarla hastaneye kaldırılan işçilerden Serdar Hamad, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Diğer işçi Delil Hamad ise tedavi altında bulunuyor. Olayla ilgili olarak yetkililer inceleme başlattı.

MERSİN’İN TARSUS İLÇESİNDE BİR İNŞAATTA SIVA ÇALIŞMASI YAPARKEN İSKELEDEN DÜŞEN YABANCI UYRUKLU 2 İŞÇİDEN SERDAR HAMAD (38), KALDIRILDIĞI HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ. DİĞER İŞÇİ DELİL HAMAD’IN (40) İSE YARALANDIĞI ÖĞRENİLDİ.