Dolar 49,1626 +0,10%
Euro 55,1803 +0,06%
Bist 12.443,92 +1,42%
Altın Gram 6.596,53 +0,40%
EUR/USD 1,1228 +0,04%
Brent Petrol 100,32 +0,00%
--°

Tarsus'ta iskeleden düşen işçiden biri hayatını kaybetti

Mersin'in Tarsus ilçesi Bağlar Mahallesi'nde iskeleden düşen Serdar Hamad (38) yaşamını yitirdi; Delil Hamad (40) ise hastanede tedavi görüyor.

GİRİŞ: 05 Ekim 2026 - 20:39

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Hakan Arslan

Tarsus'ta iskeleden düşen işçiden biri hayatını kaybetti

Tarsus'ta iskeleden düşen işçi hayatını kaybetti

Mersin'in Tarsus ilçesinde bir inşaatta sıva yaparken iskeleden düşen iki işçiden biri yaşamını yitirdi, diğeri ise hastanede tedavi altına alındı.

Olayın ayrıntıları:

Olay, Bağlar Mahallesi'nde bulunan bir inşaatta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sıva yapan Serdar Hamad (38) ve Delil Hamad (40) iskeleden düştü. İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi ve olay yerinde ilk müdahale yapıldı.

Sağlık durumu ve soruşturma:

Ambulanslarla hastaneye kaldırılan işçilerden Serdar Hamad, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Diğer işçi Delil Hamad ise tedavi altında bulunuyor. Olayla ilgili olarak yetkililer inceleme başlattı.

MERSİN’İN TARSUS İLÇESİNDE BİR İNŞAATTA SIVA ÇALIŞMASI YAPARKEN İSKELEDEN DÜŞEN YABANCI UYRUKLU 2...

MERSİN’İN TARSUS İLÇESİNDE BİR İNŞAATTA SIVA ÇALIŞMASI YAPARKEN İSKELEDEN DÜŞEN YABANCI UYRUKLU 2 İŞÇİDEN SERDAR HAMAD (38), KALDIRILDIĞI HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ. DİĞER İŞÇİ DELİL HAMAD’IN (40) İSE YARALANDIĞI ÖĞRENİLDİ.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Kontrolden çıkan otomobil araziye uçtu: Çaycuma'da 4 yaralı
images

Gece yarısı devrilen kamyondan yollar kapya biberle doldu
images

Gerze'de kaçak içki üretimine polis baskını
images

Boyabat'ta büyük uyuşturucu operasyonu: üç kişi tutuklandı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Kontrolden çıkan otomobil araziye uçtu: Çaycuma'da 4 yaralı

Gece yarısı devrilen kamyondan yollar kapya biberle doldu

Gerze'de kaçak içki üretimine polis baskını

Boyabat'ta büyük uyuşturucu operasyonu: üç kişi tutuklandı

TREND HABERLER

Köprüde intihar girişimini polis ekipleri bir saatlik ikna ile önledi

Lise eylemlerinde beş günde ülke genelinde binlerce gözaltı

Özcan Deniz kardeşinin hakaret davasında tanık olarak ifade verdi

Sarıyer'de karşı şeridin sıkıştırması zincirleme kazaya neden oldu

Okullarda gıda bilinci: Erzincan'da 1.004 öğrenciye hijyen ve israf eğitimi

Tercan'da tarlalar kışlık patatesle dolu: hasat sezonu başladı

Erzincan'da gıda güvenliği denetimleri: sahte ürünlere sıkı takip

Bandırma'da gençlik ve spor yatırımlarının ilerleyişini yerinde değerlendiren Adem Özalp