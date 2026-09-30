Tarsus'ta kanyon yürüyüşü: Kurtçukuru'nda 8 kilometrelik keşif

Etkinlik özeti:

Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin desteğiyle Tarsus’a Değer Katanlar Kurulu (TADEKA) ve Regma Kültür Doğa Kulübü iş birliğinde düzenlenen doğa yürüyüşünde yaklaşık 100 doğasever, Kurtçukuru Kanyonunda 8 kilometrelik parkuru tamamladı. Katılımcılar, suyun içinden geçilen ve engebeli bölümler içeren parkur boyunca zaman zaman birbirlerine destek verdi.

Parkur ve yürüyüş deneyimi:

Toplam 8 kilometrelik parkurda ilerleyen grup, kanyonun yeşil dokusu ve temiz havası eşliğinde yürüyüşünü sürdürdü. Parkurda su geçişleri ve dağ-arası yürüyüşleri gibi zorluklar bulunurken, katılımcılar rotayı dayanışma içinde tamamladı.

Organizasyon ve hedefler:

TADEKA Turizm ve Gastronomi Kurulu Sözcüsü Murat Topçuoğlu etkinliğin Tarsus’un doğal güzelliklerinin tanıtılması açısından önem taşıdığını vurgulayarak şunları söyledi: "Kurtçukuru Kanyonu’nda doğaseverlerle birlikte güzel bir yürüyüş gerçekleştirdik. Tarsus’un ve Mersin’in sahip olduğu doğal güzellikleri keşfetmek, tanıtmak ve bu alanlarda birlikte vakit geçirmek bizim için çok değerli. TADEKA olarak önümüzdeki dönemde de doğa yürüyüşleri başta olmak üzere farklı etkinliklerle hemşehrilerimizi doğayla buluşturmaya devam edeceğiz".

Regma Kültür Doğa Kulübü Başkanı Mehmet Günay Eser de katılımcı sayısını ve yürüyüşün niteliğini şöyle aktardı: "Yaklaşık 100 kişilik bir grupla yürüyüşümüzü sorunsuz bir şekilde gerçekleştirdik. Toplam 8 kilometrelik bir parkurda su içerisinden bir ‘hiking’ gerçekleştirdik. Tarsus’ta bu tür etkinliklerin artmasını diliyoruz".

Katılımcı görüşleri:

18 yaşındaki Tuana Şahin yürüyüşü, "Kesinlikle güzeldi. Yorucuydu. 8 kilometre çok kısa bir mesafe değil. Suların içinden geçtik, dağların arasından yürüdük" sözleriyle özetlerken; Tarsus Üniversitesi öğrencisi İsa Eren Yeşil parkuru orta zorlukta bulduğunu belirterek, "Tarsus’un doğa harikasındaydık. Parkur orta zorluktaydı. Parkurda dikkat etmeniz gereken yerler oluyor. Doğayla iç içe olmak çok güzeldi" dedi.

Katılımcılardan Sibel Durna ise kanyonu çok beğendiğini ifade ederek, "Doğayla iç içeyiz ve bu tür etkinlikleri çok seviyoruz. Mersin doğasıyla mükemmel" diye konuştu.

MERSİN’İN TARSUS İLÇESİNDE DÜZENLENEN DOĞA YÜRÜYÜŞÜNDE YAKLAŞIK 100 DOĞASEVER, KURTÇUKURU KANYONUNDA 8 KİLOMETRELİK PARKURU TAMAMLADI.