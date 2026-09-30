Dolar 48,9319 -0,14%
Euro 55,6910 +0,19%
Bist 11.947,18 -2,79%
Altın Gram 6.600,19 +0,38%
EUR/USD 1,1358 +0,10%
Brent Petrol 98,90 +2,85%
--°

Tarsus'ta kanyon yürüyüşü: Kurtçukuru'nda 8 kilometrelik keşif

TADEKA ve Regma iş birliğinde yaklaşık 100 doğasever, Kurtçukuru Kanyonunda su geçişleriyle ve engebeli bölümlerle dolu 8 kilometrelik parkuru tamamladı.

GİRİŞ: 30 Eylül 2026 - 11:17

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Aslı Han

Tarsus'ta kanyon yürüyüşü: Kurtçukuru'nda 8 kilometrelik keşif

Etkinlik özeti:

Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin desteğiyle Tarsus’a Değer Katanlar Kurulu (TADEKA) ve Regma Kültür Doğa Kulübü iş birliğinde düzenlenen doğa yürüyüşünde yaklaşık 100 doğasever, Kurtçukuru Kanyonunda 8 kilometrelik parkuru tamamladı. Katılımcılar, suyun içinden geçilen ve engebeli bölümler içeren parkur boyunca zaman zaman birbirlerine destek verdi.

Parkur ve yürüyüş deneyimi:

Toplam 8 kilometrelik parkurda ilerleyen grup, kanyonun yeşil dokusu ve temiz havası eşliğinde yürüyüşünü sürdürdü. Parkurda su geçişleri ve dağ-arası yürüyüşleri gibi zorluklar bulunurken, katılımcılar rotayı dayanışma içinde tamamladı.

Organizasyon ve hedefler:

TADEKA Turizm ve Gastronomi Kurulu Sözcüsü Murat Topçuoğlu etkinliğin Tarsus’un doğal güzelliklerinin tanıtılması açısından önem taşıdığını vurgulayarak şunları söyledi: "Kurtçukuru Kanyonu’nda doğaseverlerle birlikte güzel bir yürüyüş gerçekleştirdik. Tarsus’un ve Mersin’in sahip olduğu doğal güzellikleri keşfetmek, tanıtmak ve bu alanlarda birlikte vakit geçirmek bizim için çok değerli. TADEKA olarak önümüzdeki dönemde de doğa yürüyüşleri başta olmak üzere farklı etkinliklerle hemşehrilerimizi doğayla buluşturmaya devam edeceğiz".

Regma Kültür Doğa Kulübü Başkanı Mehmet Günay Eser de katılımcı sayısını ve yürüyüşün niteliğini şöyle aktardı: "Yaklaşık 100 kişilik bir grupla yürüyüşümüzü sorunsuz bir şekilde gerçekleştirdik. Toplam 8 kilometrelik bir parkurda su içerisinden bir ‘hiking’ gerçekleştirdik. Tarsus’ta bu tür etkinliklerin artmasını diliyoruz".

Katılımcı görüşleri:

18 yaşındaki Tuana Şahin yürüyüşü, "Kesinlikle güzeldi. Yorucuydu. 8 kilometre çok kısa bir mesafe değil. Suların içinden geçtik, dağların arasından yürüdük" sözleriyle özetlerken; Tarsus Üniversitesi öğrencisi İsa Eren Yeşil parkuru orta zorlukta bulduğunu belirterek, "Tarsus’un doğa harikasındaydık. Parkur orta zorluktaydı. Parkurda dikkat etmeniz gereken yerler oluyor. Doğayla iç içe olmak çok güzeldi" dedi.

Katılımcılardan Sibel Durna ise kanyonu çok beğendiğini ifade ederek, "Doğayla iç içeyiz ve bu tür etkinlikleri çok seviyoruz. Mersin doğasıyla mükemmel" diye konuştu.

MERSİN’İN TARSUS İLÇESİNDE DÜZENLENEN DOĞA YÜRÜYÜŞÜNDE YAKLAŞIK 100 DOĞASEVER, KURTÇUKURU...

MERSİN’İN TARSUS İLÇESİNDE DÜZENLENEN DOĞA YÜRÜYÜŞÜNDE YAKLAŞIK 100 DOĞASEVER, KURTÇUKURU KANYONUNDA 8 KİLOMETRELİK PARKURU TAMAMLADI.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Hopa'da rüzgarın etkisiyle dalgalar mendireği aştı
images

Kayseri semalarında gökkuşağı anları: kent gökyüzünde renklerle buluştu
images

Bafra kıyısı 1 milyar TL'lik tahkimatla güçlendiriliyor
images

Binlerce yıllık tadın mirası: Muş üzümünün hikayesi

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Gaziantep'te yokuşta freni boşalan kamyon mahallede paniğe neden oldu

Hopa'da rüzgarın etkisiyle dalgalar mendireği aştı

Başkan Ünlü'den temizlik personeline teşekkür ziyareti

Selimiye'de deniz tadı ve kültür rüzgarı: 2. Marmaris deniz ürünleri festivali

TREND HABERLER

Türkan Şoray Tekirdağ sofrasında yöresel tatları keşfetti

Erdoğan'dan Türkevi'nde düşünce kuruluşlarıyla diyalog vurgusu

Manhattan'da binlerce kişi Netanyahu'ya tepkisini yürüyüşle gösterdi

Kentpark'ta lezzet ve müzik buluşması: üç günde 12 sanatçı

Kayserispor u-19'ten sezon açılışında kritik üç puan

Kavga yolculuğu kaza ile sonlandı: ağabeyine araçla çarpan kardeş hastanelik oldu

Anadolu'nun ezgilerini Bodrum'a taşıyan Elif Avcı, The Oba Otel'de büyüledi

Fethiye'de eylül güneşi turizmi canlı tutuyor