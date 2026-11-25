Çalışmanın kapsamı:

Tarsus Belediyesi Muhtarlık İşleri Müdürlüğü ekipleri, kırsal mahallelerin yol düzenleme çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Olukkoyağı Mahallesi’nde 3 bin 200 metrekare ve Çavdarlı Mahallesi’nde 4 bin metrekare olmak üzere toplam 7 bin 200 metrekare parke taşı döşendi. Tamamlanan düzenlemelerle mahalle içi yollar daha düzenli ve kullanışlı hale getirildi.

Başkan Boltaç'ın değerlendirmesi:

Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaç, yürütülen çalışmaların program dahilinde devam ettiğini vurgulayarak şunları söyledi: "Olukkoyağı ve Çavdarlı mahallelerimizde parke çalışmalarımızı tamamladık. Hemşehrilerimizin yaşadığı sorunları çözmek, günlük yaşamlarını kolaylaştırmak bizim önceliklerimiz arasında. Bir mahallemizin ihtiyacı neyse ona göre hareket ediyor, imkanlarımızı doğru değerlendirerek hizmetlerimizi hayata geçiriyoruz. Tarsus için çalışmaya, kentimizin her mahallesine dokunmaya devam edeceğiz."

Süreç ve önümüzdeki adımlar:

Belediye yetkilileri, kırsal mahallelerdeki parke döşeme ve yol düzenleme çalışmalarının planlanan program doğrultusunda sürdürüleceğini bildirdi. Vatandaşların ulaşım konforunu artırmaya yönelik çalışmaların benzer şekilde diğer kırsal mahallelere de yaygınlaştırılacağı ifade edildi.

TARSUS BELEDİYESİ TARAFINDAN OLUKKOYAĞI VE ÇAVDARLI MAHALLELERİNDE YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR KAPSAMINDA TOPLAM 7 BİN 200 METREKARE PARKE TAŞI DÖŞENEREK MAHALLE İÇİ YOLLAR YENİLENDİ.