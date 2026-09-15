Tarsus'ta kırsal mahallelerde parke ile yol standardı yükseltildi

çalışmanın kapsamı:

Tarsus Belediyesi, kırsal mahallelerde yürüttüğü yol iyileştirme programı kapsamında toplam 3 bin 200 metrekarelik alana parke taşı döşedi. Uygulama, yolların yüzey kalitesini yükselterek günlük ulaşımı kolaylaştırmayı hedefliyor.

mahalle bazında yenileme:

Belen Mahallesi'nde 2 bin 200 metrekare alanda parke çalışması tamamlandı. Yunusoğlu Mahallesi'nde ise ara sokakları kapsayan 1.000 metrekarelik bölüm yenilendi. Bu iki mahallede yapılan çalışmaların toplamı 3 bin 200 metrekareye ulaşıyor.

erişilebilirlik ve belediye açıklaması:

Belediye yetkilileri, yapılan düzenlemelerin özellikle kötü zemin koşullarının olduğu noktalarda standart yükselteceğini ve mahalle sakinlerinin günlük yaşamını kolaylaştıracağını belirtti.

Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaç ise mahallelerin ihtiyaçlarına göre çalışma programlarını şekillendirdiklerini vurgulayarak şunları söyledi: "Hem merkezde hem kırsal mahallelerimizde ihtiyaç duyulan noktalara kalıcı çözümler üretmek için çalışıyoruz. Belen ve Yunusoğlu’nda tamamladığımız yol düzenlemeleriyle hemşehrilerimizin ulaşımını kolaylaştırdık. Tarsus’un her mahallesinde yaşamı kolaylaştıran hizmetleri planlı ve kararlı bir şekilde sürdüreceğiz" dedi.

TARSUS BELEDİYESİ TARAFINDAN KIRSAL MAHALLELERDE YÜRÜTÜLEN YOL ÇALIŞMALARI KAPSAMINDA TOPLAM 3 BİN 200 METREKARELİK ALANA PARKE TAŞI DÖŞENDİ. ÇALIŞMALARLA YOLLAR DAHA DÜZENLİ VE KULLANIŞLI HALE GETİRİLDİ.