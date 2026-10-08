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Tarsus'ta köy yollarına yoğun bakım: Kırıt ve Boğazpınar'da 2 bin 910 metre düzenleme

Tarsus Belediyesi, Kırıt ve Boğazpınar'da toplam 2 bin 910 metrelik arazi yolunda 98 kamyon malzeme ile bakım ve onarım yaptı, ulaşımı kolaylaştırdı.

GİRİŞ: 08 Ekim 2026 - 10:40

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EDİTÖR: Aslı Han

Tarsus'ta köy yollarına yoğun bakım: Kırıt ve Boğazpınar'da 2 bin 910 metre düzenleme

Tarsus Belediyesi kırsal mahalle yollarında kapsamlı bakım çalışması yürüttü

Tarsus Belediyesi, kırsal mahallelerde ulaşım koşullarını iyileştirmek amacıyla yürüttüğü yol bakım çalışmalarını Kırıt ve Boğazpınar mahallelerinde tamamladı. Yapılan düzenlemelerle toplam 2 bin 910 metrelik arazi yolu daha elverişli hale getirildi.

Kırıt Mahallesi'nde ekipler, 84 kamyon bypass malzeme kullanarak 2 bin 450 metrelik arazi yolunda bakım ve düzenleme gerçekleştirdi; mahallede ayrıca mezarlık yolunun onarımı da yapıldı. Boğazpınar Mahallesi'nde ise 14 kamyon bypass malzeme ile 460 metrelik yolun bakım ve onarımı tamamlandı.

çalışmanın kapsamı:

Gerçekleştirilen müdahaleler, arazi yollarının yüzeyinin düzeltilmesi, geçiş kabiliyetinin artırılması ve yağış sonrası oluşan kullanım sorunlarının azaltılmasına odaklandı. Kullanılan bypass malzeme ile yolların kısa sürede hizmete alınması ve günlük ulaşıma olan etkisinin azaltılması hedeflendi. Bu çalışmalarla kırsal mahallelerde ulaşımın daha güvenli ve rahat hale getirilmesi amaçlanıyor.

belediye başkanının değerlendirmesi:

Ali Boltaç çalışmalara ilişkin, "Kırıt ve Boğazpınar mahallelerimizde yollarımızın bakım ve onarımını tamamladık. Bizim için Tarsus’un her mahallesi aynı değerde, her hemşehrimizin ulaşımı aynı ölçüde önemli. Sahada gördüğümüz ihtiyaçları programımıza alıyor, imkanlarımız doğrultusunda tek tek çözüme kavuşturuyoruz. Tarsus’un yollarında daha rahat bir ulaşım için çalışmalarımızı ara vermeden sürdüreceğiz" dedi.

Belediye, program dahilinde kırsal mahallelerdeki ihtiyaçları takip ederek benzer bakım ve onarım çalışmalarını sürdüreceğini açıkladı; böylece köy yollarının kullanım ömrünün uzatılması ve vatandaşların günlük ulaşım ihtiyaçlarının kolaylaştırılması hedefleniyor.

TARSUS BELEDİYESİ, KIRSAL MAHALLELERDE YOL ŞARTLARININ İYİLEŞTİRİLMESİ AMACIYLA ÇALIŞMALARINI...

TARSUS BELEDİYESİ, KIRSAL MAHALLELERDE YOL ŞARTLARININ İYİLEŞTİRİLMESİ AMACIYLA ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRÜYOR. BU KAPSAMDA KIRIT VE BOĞAZPINAR MAHALLELERİNDE TOPLAM 2 BİN 910 METRELİK ARAZİ YOLUNDA BAKIM VE ONARIM ÇALIŞMASI GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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