Tarsus'ta kültür ve eğlence üç günde buluştu

Tarsus'ta festival coşkusu sona erdi

Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 5’inci Uluslararası Tarsus Festivali, son gününde de sanat, kültür, müzik ve eğlenceyi kent halkıyla buluşturdu. Üç gün süren program boyunca etkinlikler Tarsus'un farklı noktalarında gerçekleştirildi.

yerel etkinlikler ve sergiler:

Tiyatro gösterimleri, söyleşiler ve çeşitli atölyeler yoğun ilgi gördü. Festival kapsamında açılan sergiler, üretici stantları ve pazarlar ziyaretçilerin dikkatini çekerken, gastronomi etkinlikleri bölgesel lezzetleri öne çıkardı.

uluslararası gösteriler ve çocuk etkinlikleri:

Rusya, Özbekistan ve Gürcistan'dan gelen dans gruplarının performansları festivale renk kattı. Çocuklar için düzenlenen interaktif atölyeler ve oyun alanları ailelerin beğenisini topladı; genç katılımcılar etkinliklerde aktif rol aldı.

Ziyaretçiler, festival süresince Tarsus'un tarihi ve kültürel mekanlarını gezme fırsatı da buldu. Etkinlikler, şehrin kültürel zenginliklerini sanat ve eğlenceyle bir araya getirerek üç günlük programın sonunda sona erdi.

MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TARAFINDAN BU YIL 5’İNCİSİ DÜZENLENEN ULUSLARARASI TARSUS FESTİVALİ, SON GÜNÜNDE DE SANAT, KÜLTÜR, MÜZİK VE EĞLENCE ETKİNLİKLERİYLE VATANDAŞLARI BULUŞTURDU.