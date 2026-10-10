Dolar 49,2600 -0,05%
Euro 55,2201 -0,08%
Bist 12.265,98 +0,43%
Altın Gram 6.677,54 +1,43%
EUR/USD 1,1206 -0,09%
Brent Petrol 104,72 +0,42%
--°

Tarsus’ta mezarlıkta kuru ağacı keserken düşen imam hayatını kaybetti

Mersin'in Tarsus ilçesinde imam Halil Kısa (51), Alibeyli Mahallesi Yanıkdam mezarlığında kuru ağacı keserken düştüğü ve yaşamını yitirdiği değerlendirildi.

GİRİŞ: 10 Ekim 2026 - 21:24

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Burcu Kaya

Tarsus’ta mezarlıkta kuru ağacı keserken düşen imam hayatını kaybetti

Tarsus'ta mezarlıkta ölü bulunan imam

Mersin'in Tarsus ilçesi Alibeyli Mahallesi Yanıkdam mevkiinde görevli imam hatip Halil Kısa (51), mezarlıkta ölü bulundu. Kısa'nın ikindi namazı öncesinde evinden çıkarak mezarlığa gittiği, ikindi saatlerinde camide bulunmaması üzerine yakınlarının durumu sorgulamasıyla aramaya başlandığı bildirildi.

Olayın gelişimi:

Vatandaşların mezarlıkta yaptığı aramada, Kısa'nın kesilen ve kırılarak devrilen kuru ağacın yanında hareketsiz yattığı görüldü. Haber verilmesi üzerine bölgeye çağrılan jandarma ve sağlık ekipleri Kısa'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerindeki ilk incelemelerde imamın ağaç kesimi sırasında ağacın kırılması sonucu düştüğü ve bu düşme nedeniyle yaşamını yitirdiği değerlendirildi.

İnceleme ve soruşturma:

Olay yerinde yapılan işlemlerin ardından Kısa'nın cansız bedeni otopsi için hastane morguna gönderildi. Jandarma tarafından başlatılan soruşturma sürüyor; kesin ölüm nedeninin otopsi sonuçlarıyla netleşeceği ifade edildi.

CAMİ İMAMI HALİL KISA (51) HAYATINI KAYBETTİ.

CAMİ İMAMI HALİL KISA (51) HAYATINI KAYBETTİ.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Küçükçekmece'de yıkım çalışması sırasında 7 katlı bina çöktü
images

Kemalpaşa'da otomobilde silahlı saldırı: bir kişi hayatını kaybetti
images

Bingöl'de midibüs devrildi: Eski Genç yolu'nda çarpışma 12 kişiyi yaraladı
images

Şanlıurfa'da aranan hükümlü jandarma operasyonuyla yakalandı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Sekiz ayda kapsamlı seferberlik: 7 bin 818 operasyon, 32 bin 882 tutuklama

Hasan Altun'dan Araban'da kız çocuklarının güçlenmesi için kararlılık

Malatya'nın güneyine dikkat: yerel kuvvetli sağanak bekleniyor

Arabanlı iş insanı Mehmet Kaya’dan 11 ekim için kız çocuklarına umut çağrısı

TREND HABERLER

Niğde Bor'da kavşakta çarpışma: motosiklette iki kişi hayatını kaybetti, bir ağır yaralı

Murat Boz, GastroAntep sahnesinde duygudan hareketliye repertuar sundu

Bismil'de fırtına sonrası düşen sacı takma girişimi ölümle sonuçlandı, iki çırak ağır yaralı

Mahalle dayanışması bir yılı geride bıraktı: McDonald’s şubesi üç gün içinde kapatılacak

Hatay'da aniden bastıran ceviz büyüklüğündeki dolu sürücülere zor anlar yaşattı

Akşam saatlerinde Kahramankazan'da kepçe ile arkadan çarpışma: iki sürücü yaralandı

Dayanışma gösterisi: iş adamı Dinçer Azaphan 13 yaşındaki Yaşar'ı Kırkağaç'ta ziyaret etti

Gaziantep'te gökyüzünü kesintisiz aydınlatan şimşek gösterisi