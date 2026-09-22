Tarsus'ta otoyolda refüje çarpan aracın sürücüsü yaşamını yitirdi

kaza yerinde ilk bilgiler:
Mersin'in Tarsus ilçesinde, Otoyol Adana-Mersin arasındaki Üçtepeler mevkiinde bir otomobil orta refüje çarptı.
Kazada, 03 LD 508 plakalı aracın sürücüsü Gökhan Dereli ağır şekilde yaralandı; sağlık ekipleri olay yerinde yaptığı müdahalede Dereli'nin hayatını kaybettiğini tespit etti.
ekiplerin müdahalesi:
Çevredekilerin bildirmesi üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Ekipler ilk müdahaleyi gerçekleştirdi ve güvenlik önlemleri aldı.
soruşturma başlatıldı:
Olayın meydana geliş nedenine ilişkin olarak jandarma ekipleri tarafından inceleme başlatıldı. Kazayla ilgili görgü tespitleri ve teknik incelemeler sürüyor.
MERSİN'İN TARSUS İLÇESİNDE MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA 1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ.
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