Tarsus'ta otoyolda refüje çarpan aracın sürücüsü yaşamını yitirdi

kaza yerinde ilk bilgiler:

Mersin'in Tarsus ilçesinde, Otoyol Adana-Mersin arasındaki Üçtepeler mevkiinde bir otomobil orta refüje çarptı.

Kazada, 03 LD 508 plakalı aracın sürücüsü Gökhan Dereli ağır şekilde yaralandı; sağlık ekipleri olay yerinde yaptığı müdahalede Dereli'nin hayatını kaybettiğini tespit etti.

ekiplerin müdahalesi:

Çevredekilerin bildirmesi üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Ekipler ilk müdahaleyi gerçekleştirdi ve güvenlik önlemleri aldı.

soruşturma başlatıldı:

Olayın meydana geliş nedenine ilişkin olarak jandarma ekipleri tarafından inceleme başlatıldı. Kazayla ilgili görgü tespitleri ve teknik incelemeler sürüyor.

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