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Tarsus'ta otoyolda refüje çarpan aracın sürücüsü yaşamını yitirdi

Tarsus'ta Adana-Mersin otobanında orta refüje çarpan 03 LD 508 plakalı otomobilin sürücüsü Gökhan Dereli yaşamını yitirdi, jandarma inceleme başlattı.

GİRİŞ: 22 Eylül 2026 - 15:03

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Tarsus'ta otoyolda refüje çarpan aracın sürücüsü yaşamını yitirdi

kaza yerinde ilk bilgiler:

Mersin'in Tarsus ilçesinde, Otoyol Adana-Mersin arasındaki Üçtepeler mevkiinde bir otomobil orta refüje çarptı.

Kazada, 03 LD 508 plakalı aracın sürücüsü Gökhan Dereli ağır şekilde yaralandı; sağlık ekipleri olay yerinde yaptığı müdahalede Dereli'nin hayatını kaybettiğini tespit etti.

ekiplerin müdahalesi:

Çevredekilerin bildirmesi üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Ekipler ilk müdahaleyi gerçekleştirdi ve güvenlik önlemleri aldı.

soruşturma başlatıldı:

Olayın meydana geliş nedenine ilişkin olarak jandarma ekipleri tarafından inceleme başlatıldı. Kazayla ilgili görgü tespitleri ve teknik incelemeler sürüyor.

MERSİN&#039;İN TARSUS İLÇESİNDE MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA 1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ.

MERSİN'İN TARSUS İLÇESİNDE MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA 1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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