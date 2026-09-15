Tarsus'ta saklandığı adreste yakalanan şüpheli 4 tabanca ve uyuşturucuyla tutuklandı

Olayın gelişimi:

Mersin'in Tarsus ilçesinde, Tarsus Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmada, farklı olaylara ilişkin aranan şüphelinin yakalanması için adres tespiti yapıldı. Yapılan operasyonda, hakkında dört farklı kasten yaralama ve kasten öldürmeye teşebbüs soruşturmaları bulunan Y.P. saklandığı adreste yakalandı.

ele geçirilen deliller:

Operasyon sırasında ekiplerce ele geçirilenler arasında 4 adet tabanca, şarjörler ile birlikte 31 adet mermi, ayrıca 28 adet sentetik uyuşturucu hap ve 2 parça halinde metamfetamin bulundu.

yasal süreç:

Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edildi. Mahkeme sonucunda tutuklanarak cezaevine gönderildi ve olayla ilgili soruşturmalar dosya kapsamında devam ediyor.

MERSİN'İN TARSUS İLÇESİNDE DÖRT AYRI KASTEN YARALAMA VE KASTEN ÖLDÜRMEYE TEŞEBBÜS SUÇLARINDAN ARANAN ŞÜPHELİ 4 TABANCA İLE YAKALANDI.