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Tarsus'ta saklandığı adreste yakalanan şüpheli 4 tabanca ve uyuşturucuyla tutuklandı

Mersin'in Tarsus ilçesinde kasten yaralama ve kasten öldürmeye teşebbüsle aranan Y.P. yakalandı; 4 tabanca, 31 mermi ve uyuşturucu ele geçirildi.

GİRİŞ: 15 Eylül 2026 - 22:33

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Tarsus'ta saklandığı adreste yakalanan şüpheli 4 tabanca ve uyuşturucuyla tutuklandı

Olayın gelişimi:

Mersin'in Tarsus ilçesinde, Tarsus Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmada, farklı olaylara ilişkin aranan şüphelinin yakalanması için adres tespiti yapıldı. Yapılan operasyonda, hakkında dört farklı kasten yaralama ve kasten öldürmeye teşebbüs soruşturmaları bulunan Y.P. saklandığı adreste yakalandı.

ele geçirilen deliller:

Operasyon sırasında ekiplerce ele geçirilenler arasında 4 adet tabanca, şarjörler ile birlikte 31 adet mermi, ayrıca 28 adet sentetik uyuşturucu hap ve 2 parça halinde metamfetamin bulundu.

yasal süreç:

Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edildi. Mahkeme sonucunda tutuklanarak cezaevine gönderildi ve olayla ilgili soruşturmalar dosya kapsamında devam ediyor.

MERSİN&#039;İN TARSUS İLÇESİNDE DÖRT AYRI KASTEN YARALAMA VE KASTEN ÖLDÜRMEYE TEŞEBBÜS SUÇLARINDAN...

MERSİN'İN TARSUS İLÇESİNDE DÖRT AYRI KASTEN YARALAMA VE KASTEN ÖLDÜRMEYE TEŞEBBÜS SUÇLARINDAN ARANAN ŞÜPHELİ 4 TABANCA İLE YAKALANDI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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