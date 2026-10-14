Tarsus'ta sanayinin yeni rotası TÜİOSB yatırımcının gözdesi oldu

TÜİOSB'de yatırım ve dönüşüm vizyonu yerinde anlatıldı

Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi Uzmanı Emrullah Aydın ile Proje Müdürü Sefa Işık, Mersin'in Tarsus ilçesindeki TÜİOSB Gıda İhtisas ve Karma Organize Sanayi Bölgesi'nde incelemelerde bulundu. TÜİOSB Yönetim Kurulu Başkanı Gül Akyürek Balta ev sahipliğinde gerçekleştirilen programda, bölgedeki yeşil ve dijital dönüşüm projeleri, stratejik yatırımlar ve tamamlanan katılımcı fabrikalar hakkında kapsamlı bilgi paylaşıldı.

COP31 uyumlu sanayi ekosistemi:

Başkan Gül Akyürek Balta, TÜİOSB'nin COP31 vizyonu ve Türkiye'nin iklim hedefleri doğrultusunda şekillendiğini vurguladı. Bölgenin Ulusal Katkı Beyanı (NDC) hedefleriyle uyumlu bir sanayi ekosistemi sunduğunu belirten Akyürek Balta, TÜİOSB'nin 2030 için yüzde 41 emisyon azaltım hedeflerine katkı sağlamayı amaçladığını aktardı. Ayrıca, 2035 hedefleri de üretim altyapısının planlanmasında temel kriterlerden biri olarak ön plana alındı.

SKDM uyumlu altyapı yatırımcılara avantaj sağlıyor:

Akyürek Balta, Avrupa Birliği'nin Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması (SKDM)'nın ihracatçı firmalar için önemine dikkat çekti. TÜİOSB'nin karbon ayak izini azaltmaya yönelik altyapısının, sanayicilerin rekabet gücünü artırma hedefinde olduğunu belirtti. Bu altyapı sayesinde firmaların olası karbon maliyetlerini azaltma, uluslararası yeşil finansmana ve uygun maliyetli kredi olanaklarına erişim sağlama imkânlarının kolaylaşacağı ifade edildi.

Lojistik ve afet güvenliğine odaklı planlama:

Tarsus'ta konumlanan TÜİOSB'nin Mersin Limanı, ana otoyol bağlantıları, demiryolu ağları ve Çukurova Uluslararası Havalimanı erişimiyle önemli lojistik avantajlara sahip olduğu belirtildi. Akyürek Balta, bölgenin üretim, depolama, hızlı teslimat ve mikro lojistik faaliyetleri için cazip bir merkez olabileceğini, hammadde ve ürünlerin yerel ile küresel pazarlara hızlı ve maliyet etkin ulaşımının firmaların rekabet gücünü güçlendireceğini söyledi.

Entegre hizmet destek alanları ve altyapı kapasitesi:

TÜİOSB'nin toplam büyüklüğünün 226 hektar olduğuna ve yapılacak imar ile parselasyon çalışmalarıyla 300 bin metrekare'ye kadar hizmet destek alanı kapasitesine ulaşılmasının hedeflendiğine dikkat çekildi. Bu alanlarda veri merkezi, sürdürülebilirlik merkezi, lojistik merkezi, eğitim kompleksi ve sosyal hizmet alanlarının planlandığı aktarıldı. Bölgenin sağlam zemin yapısı ve afet güvenliğine yönelik altyapısı da yatırımcılar için önemli bir tercih nedeni olarak öne çıktı.

Farklı sektörlere açık bir sanayi merkezi:

Akyürek Balta, TÜİOSB'nin yalnızca gıda sektörüyle sınırlı kalmayacağını; savunma sanayisi ve temiz enerji teknolojileri başta olmak üzere farklı sektörlerden firmalara yatırım fırsatları sunduğunu belirtti. Bölgenin çevresel standartları, lojistik avantajları ve teknik altyapısı, çok sektörlü bir ekosistemin oluşmasına zemin hazırlıyor.

Arsa ön tahsis süreçlerinin devam ettiği TÜİOSB, yeşil finansman olanaklarından yararlanmak, stratejik lojistik bağlantılara erişmek ve yeşil-dijital dönüşüm süreçlerinde yer almak isteyen yatırımcıları davet ediyor. Başkan Gül Akyürek Balta, TÜİOSB'nin gelişmiş altyapısı, hizmet destek alanları ve sürdürülebilir üretim yaklaşımıyla ulusal ve uluslararası yatırımcılar için güçlü bir sanayi merkezi olmayı hedeflediğini sözlerine ekledi.

CUMHURBAŞKANLIĞI YATIRIM VE FİNANS OFİSİ UZMANI EMRULLAH AYDIN İLE PROJE MÜDÜRÜ SEFA IŞIK, TÜİOSB GIDA İHTİSAS VE KARMA ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİNDE İNCELEMELERDE BULUNDU.