Tarsus'ta yaya çarpması: 72 yaşındaki kadın yaşamını yitirdi

kaza detayları:

Mersin'in Tarsus ilçesinde, Gazipaşa Bulvarı Paşalar Sekisi 2 karşısında meydana gelen kazada 72 yaşındaki Hatun Karaalp, yolun karşısına geçmeye çalışırken bir otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı.

Olayın ardından bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Karaalp, hastaneye kaldırıldı. Doktorların tüm çabalarına rağmen Hatun Karaalp kurtarılamadı.

çarpan araç ve sürücü bilgileri:

Kaza sırasında sürücü koltuğunda bulunan M.A. (58) idaresindeki 33 MC 5126 plakalı otomobil, Hal Kavşağı istikametine seyir halindeyken çarpma sonucu kazaya yol açtı.

soruşturma sürüyor:

Kazayla ilgili çalışmalar ve olay yeri incelemesi devam ediyor. Yetkililer, olayla ilgili sorumluluk ve kusur durumunun belirlenmesi için soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.

TARSUS’TA TRAFİK KAZASINDA HATUN KARAALP HAYATINI KAYBETTİ