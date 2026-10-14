Tarsus'un Sarıulak mirası genç kuşaklara taşınıyor: 3. uluslararası zeytin festivali 23-25 ekimde

Tarsus 3. Uluslararası Sarıulak Zeytin Festivali'ne hazırlanıyor

Mersin'in Tarsus ilçesinde düzenlenen 3. Uluslararası Tarsus Sarıulak Zeytin Festivali, 23-25 Ekim tarihlerinde kent merkezinde gerçekleşecek. Tarsus Belediyesi, Tarsus Ticaret Borsası ve Slow Food Tarsus iş birliğiyle planlanan organizasyonun temel hedefi; kentin coğrafi işaretli Sarıulak zeytininin tanıtılması, tarımsal üretimin desteklenmesi ve yerel değerlerin gelecek kuşaklara aktarılmasıdır.

Zengin program ve eğitimler:

Festival, Kubat Paşa Medresesi Meydanı (Yeryüzü Pazarı) merkezli etkinliklerle tarımsal üretimden gastronomiye, sürdürülebilir tarımdan kültürel mirasa kadar geniş bir yelpazede program sunacak. Etkinlikler arasında Kösebalcı Köyü'nde yapılacak zeytin hasadı, uzmanlar eşliğinde düzenlenecek budama, toprak yönetimi ve salamura hazırlığı eğitimleri ile zeytinyağı tadımları ve gastronomi atölyeleri yer alıyor. Bu etkinlikler, Sarıulak zeytininin üretimden sofraya uzanan yolculuğunu katılımcılara aktarmayı amaçlıyor.

Yerel üretici ve stant başvuruları:

Festival alanında kurulacak stantlarda yerel üreticiler ürünlerini doğrudan ziyaretçilerle buluşturacak. Kabul edilen ürün ve üretim alanları arasında Sarıulak zeytini ve zeytinyağı, bu ürünlerden hazırlanan yiyecekler, zeytin ve zeytinyağından ilham alan özgün tasarımlar ve zeytin fidanları bulunuyor. Stantta yer almak isteyen üretici ve girişimcilerin başvuruları 16 Ekim 2026 tarihine kadar alınacak.

Üç günlük program boyunca düzenlenecek söyleşiler, uygulamalı eğitimler ve atölyelerle katılımcıların Tarsus'un zeytin kültürünü farklı yönleriyle tanıması, yerel üreticilerin desteklenmesi ve Sarıulak zeytininin daha geniş kitlelere tanıtılması amaçlanıyor.

Çocuklar için eğitim ve farkındalık atölyeleri:

Festivalin çocuklara yönelik aktiviteleri, yeni nesillerin zeytin kültürünü tanıması ve doğaya karşı farkındalık geliştirmesi üzerine kurgulandı. Programda yer alan Çocuk Zeytin Akademisi kapsamında "Zeytini Tanıyorum" söyleşisi, yaprak baskısı atölyesi, masal ve kukla gösterisi ile zeytin dedektifi etkinliği bulunuyor. Bu etkinlikler sayesinde çocuklar, zeytin ağacını ve zeytinyağının kültürel önemini eğlenerek keşfedecekler.

Tarsus'ta düzenlenecek festival, bölgenin gastronomi mirasını görünür kılarken, üretici emeğinin ve sürdürülebilir tarım uygulamalarının öne çıkarılmasını sağlayacak önemli bir buluşma olarak planlanıyor.

MERSİN’İN TARSUS İLÇESİNDE, KENTİN KÖKLÜ ZEYTİN KÜLTÜRÜNÜ, ÜRETİCİ EMEĞİNİ VE GASTRONOMİ MİRASINI TANITMAK AMACIYLA DÜZENLENEN 3. ULUSLARARASI TARSUS SARIULAK ZEYTİN FESTİVALİ, 23-25 EKİM TARİHLERİ ARASINDA GERÇEKLEŞTİRİLECEK.