Tartışma sırasında rastgele ateş açtı; balkondaki kadın başından yaralandı

olayın gelişimi:

Gaziantep'in Nizip ilçesi Kıbrıs Mahallesi'nde meydana gelen olayda, iddialara göre E.A. isimli şahıs sokakta annesiyle tartıştı. Tartışma sırasında şahsın elindeki tabanca ile rastgele havaya ateş açtığı bildirildi. Bu sırada aynı sokağa bakan bir evin balkonunda olayları izleyen bir kadına silahtan çıkan merminin isabet ettiği belirtildi.

yaralının müdahalesi ve nakli:

Kurşunun isabet ettiği kadın başından yaralandı. Bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra yaralıyı Nizip Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Hastanenin aldığı ilk bilgilere göre yaralının durumu ile ilgili olarak sağlık ekipleri ve yetkililer tarafından işlemler sürdürüldü.

şüphelinin gözaltına alınması ve soruşturma:

Olayın ardından polis ekipleri bölgeye intikal etti ve E.A. isimli şahıs gözaltına alındı. Konuyla ilgili olarak geniş çaplı bir soruşturma başlatıldığı, olay yerinde delil toplama ve tanık ifadelerinin alınmasına yönelik çalışmaların devam ettiği bildirildi. Yetkililer, olayın kesin seyrine ilişkin tüm detayların soruşturma sonucu netleşeceğini açıkladı.

GAZİANTEP'İN NİZİP İLÇESİNDE ANNESİYLE TARTIŞAN ŞAHSIN RASTGELE HAVAYA ATEŞLEDİĞİ SİLAHTAN ÇIKAN MERMİNİN İSABET ETTİĞİ ÜST KATTAKİ KOMŞUSU KADIN AĞIR YARALANDI.