Tarzan arşivleri Manisa'nın işgal ve yangın anılarını gün yüzüne çıkardı

Kurşunlu Han Şiir Evi'nde Tarzan ve Manisa söyleşisi

Şehzadeler Belediyesi desteğiyle, Kurşunlu Han Şiir Evi'nde düzenlenen etkinlikler kapsamında araştırmacı tarihçi yazar Erkan Akbalık Manisalılarla buluştu. Orhan Haşim Elmalı ve Engin Topuz öncülüğünde gerçekleşen düzenli şiir evi programının Eylül ayı söyleşilerinden biri olarak gerçekleştirilen oturumda, konuşmacı kentin geçmişine ilişkin çarpıcı arşiv bulgularını paylaştı.

Arşivler ve belgeler:

Akbalık, özellikle Yunan devlet arşivlerinden temin ettiği belgeleri ilk kez Manisalılarla paylaştı. Bu belgeler, kentin işgal dönemine dair doğrudan izler taşıyor ve dinleyicilere o dönemin idari ve toplumsal atmosferine ilişkin somut kanıtlar sundu. Söyleşide belgelerin içerikleri üzerinden işgal sürecindeki gelişmeler ele alındı ve tarihî kaynakların kent belleğini nasıl şekillendirdiğine dair değerlendirmeler yapıldı.

Söyleşide ayrıca 5-8 Eylül tarihlerinde yaşanan büyük Manisa yangını gündeme geldi. Akbalık, yangına ilişkin olarak Norveç arşivlerinden temin ettiği fotoğrafları da gösterime sunarak yangının yol açtığı yıkımı görsel olarak da belgeledi. Katılımcılar, fotoğraflar ve belgeler eşliğinde dönemin atmosferine dair ayrıntılı bilgiler aldı.

Manisa Tarzanı'nın mirası:

Programın bir diğer odağı ise kentin simgelerinden Manisa Tarzanı oldu. Akbalık, Tarzan'ın kente gelişi, yaşamı ve doğayla kurduğu ilişkiye dair anlatımlarda bulunarak bıraktığı mirası değerlendirdi. Katılımcılara Tarzan'ın kent hafızasındaki yeri, doğa koruma anlayışı ve toplumla kurduğu ilişkiyi anlatan örnekler aktarıldı.

Yoğun ilgi gören söyleşi, hem yerel tarih meraklılarına hem de geniş halk kesimlerine dönemin belgeleri üzerinden yeni okumalar fırsatı sundu. Etkinlik dizisinin devam edeceği, Manisa tarihine dair benzer arşiv çalışmalarının paylaşılmaya devam edeceği duyuruldu.

ŞEHZADELER BELEDİYESİ’NİN DESTEKLERİYLE KURŞUNLU HAN ŞİİR EVİ’NDE DÜZENLENEN "ŞİİR EVİ ETKİNLİKLERİ" KAPSAMINDA "TARZAN VE MANİSA" SÖYLEŞİSİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ. ARAŞTIRMACI TARİHÇİ YAZAR ERKAN AKBALIK’IN KONUŞMACI OLDUĞU ETKİNLİKTE, MANİSA TARZANI’NIN KENTE GELDİĞİ DÖNEM, MANİSA’NIN İŞGALİ VE 5-8 EYLÜL MANİSA YANGININA İLİŞKİN ARŞİV BELGELERİ VE FOTOĞRAFLAR İLK KEZ PAYLAŞILDI.