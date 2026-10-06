Tarzan Koyu'nda 5 metre derinlikte evet: su altında teklif anı

Tarzan Koyu'nda su altında teklif

Fethiye'ye tatile gelen Ömer Faruk İkiz, kız arkadaşı Merve Çabuk'a unutulmaz bir sürpriz hazırladı. Teklif, Muğla'nın Fethiye ilçesindeki Tarzan Koyu'nda ve yaklaşık 5 metre derinlikte gerçekleşti.

Hazırlık ve dalış:

İkiz, su altında bir teklif yapmak için dalış eğitmeni Önder Diktaş ile irtibata geçti. Dalış teknesiyle koya açılan çift, dalış kıyafetlerini giyip Diktaş ve diğer eğitmenlerle birlikte denize daldı. Organizasyon öncesinde su altında açılmak üzere bir pankart hazırlandı ve tüm ekip dalış sırasında koordinasyonu sağladı.

Teklif anı ve kayıt:

Dalış sırasında daha önce hazırlanan pankart açıldı; üzerinde "Benimle evlenir misin?" yazıyordu. Pankartın görünmesinin ardından Merve Çabuk kısa süre sonra "Evet" yanıtını verdi ve Ömer Faruk İkiz kız arkadaşının parmağına tektaş yüzüğü taktı. Çiftin su altındaki mutluluk anları, su altı kamerasıyla kaydedildi. Dalış okulu sahibi ve eğitmen Önder Diktaş de genç çiftin bu özel anına su altında tanıklık etmekten duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Fethiye'de kız arkadaşına 5 metre derinlikte evlenme teklif etti