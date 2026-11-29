Sarıhacılar'ın çekim gücü ve ziyaretçi artışı:

Antalya'nın Akseki ilçesindeki tarihi Sarıhacılar Mahallesi, betonarme yapılaşmanın hiç yer almadığı kentsel sit alanı statüsü sayesinde özgün dokusunu büyük oranda koruyor. Taş ve ahşabın bir araya geldiği düğmeli evler, Selçuklu izleri taşıyan yaklaşık 600 yıllık cami ve güzergâh olarak tarihi ticaret yollarına bağlanan 3 bin 600 metrelik İpek Yolu mahalleyi sadece yerli değil yabancı turistler için de cazip kılıyor. Kasım sonuna yaklaşılırken mahalliyi yılın ilk 11 ayında yaklaşık 150 bin ziyaretçi ziyaret etti.

Ziyaretçi sayısındaki artış, bölgenin kültür turizmi, doğa yürüyüşü ve fotoğrafçılık odaklı talepleriyle paralel ilerliyor. Mahalledeki yerel aktörler ve rehberler gelen misafirleri çevredeki müze ve doğal mağara gibi noktalara yönlendirerek tek günlük programların ötesinde bölge turizmini canlandırıyor.

Ziyaretçi profili ve günlük hareketlilik:

Sarıhacılar'ı ziyaret edenler arasında Türkiye'nin çeşitli illerinden gelenler ile Çin, Tayland, Danimarka, Fransa, Polonya, Litvanya, Almanya, Rusya ve Belçika gibi ülkelerden turistler yer alıyor. Sarıhacılar Köyü Platformu üyesi Fatma Uzun, yıl içinde ağırladıkları turist sayısının yaklaşık 150 bine ulaştığını belirtiyor ve yürüyüş, fotoğraf ve öğrenci gruplarının düzenli olarak geldiğini aktarıyor.

Günlük ziyaretçi sayıları yoğunluğa göre değişiyor; Uzun'un verdiği örnekte günlük ortalama 400-500 kişi olurken yoğun günlerde bu rakamın 800-1000 gibi değerlere çıkabildiği ifade ediliyor. Alanya ve Manavgat gibi yakın ilçelerde yaşayan yabancı nüfus ile kendi araçlarıyla seyahat eden turistler mahalleyi tercih eden önemli grupları oluşturuyor.

Tarihi mirasın korunması ve öne çıkan yapılar:

Sarıhacılar Mahallesi'nin tamamı kentsel sit alanı içinde yer aldığı için beton yapılaşma bulunmuyor; bu durum yerleşimin doğal ve tarihi görünümünü korumasını sağlıyor. Fatma Genç, ziyaretçilerin özellikle anıt eser niteliğindeki cami, İpek Yolu ve düğmeli evlere ilgi gösterdiğini söylüyor. Cami, Selçuklu mimari formlarını taşıyan sade bir yapı olarak öne çıkıyor ve mahalledeki geleneksel inşa teknikleriyle düğmeli evler arasında görsel ve yapısal benzerlikler bulunuyor.

Mahallenin taşıdığı tarihi katmanlar, Sarıhacılar'ı sadece fotoğrafçıların değil, mimarlık meraklılarının ve kültürel mirasla ilgilenen grupların da rotasına sokuyor. Rehber Mustafa Kemal Çalışkan, turlarının genellikle Alanya'dan başladığını, ağırlıklı olarak Finlandiya ve Baltık ülkelerinden gelen turistlere yönelik programlar düzenlediklerini aktarıyor ve kendi tahminlerine göre yıllık on binlerle ifade edilen turist akışına katkı sağladıklarını belirtiyor.

Doğa yürüyüşleri, rota ve yerel ekonomi:

Doğa yürüyüşü grupları da Sarıhacılar'ı sık tercih ediyor. Ayakizm Doğa Sporları Grubu'nun rehberi İsmail Dönmez tarafından anlatıldığı üzere Hüsamettin Köyü, Belenalan, Sarıhacılar ve Akseki'yi kapsayan yaklaşık 11 kilometrelik parkur tarihi İpek Yolu, İsraura Yolu ve Selçuklu kervan yollarını bir araya getiriyor. Bu rotalar, hem tarih hem doğa odaklı ziyaretçilere hitap ediyor.

Yürüyüş ve tur gruplarının bölgede yarattığı hareketlilik, yöre halkının ürettiği üzüm, pekmez ve tahin gibi ürünlere talep oluşturarak yerel ekonomiye katkı sağlıyor. Mahalle sakinleri gelen misafirleri Akseki Belediyesi Müzesi, Altınbeşik Mağarası ve çevredeki diğer turistik noktalara yönlendirerek ziyaretin yöreye yayılmasını mümkün kılıyor.

Sonuç olarak Sarıhacılar, betonun girmediği özgün dokusunu koruması, zengin tarihî katmanları ve doğa rotalarıyla bölgenin önemli turizm duraklarından biri haline gelmiş durumda. Yerel platformlar, rehberler ve doğa sporları gruplarının ortak çalışması ziyaretçi sayısının artmasında belirleyici rol oynuyor ve mahallenin turizm potansiyelinin yıl boyunca yayılması hedefleniyor.

DÜĞMELİ EVLERİ, 600 YILLIK TARİHİ CAMİSİ VE BÜYÜK BÖLÜMÜ KORUNARAK GÜNÜMÜZE ULAŞAN İPEK YOLU İLE DİKKAT ÇEKEN MAHALLE, KÜLTÜR VE DOĞA TURİZMİNİN GÖZDE ROTALARINDAN BİRİ HALİNE GELDİ.