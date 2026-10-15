Taş kırma tesisinde hırsızlık iddiası: 30 kilo bakır kablo çalan çalışan tutuklandı

olayın detayları:
Olay, Atakum ilçesi Çamlıyazı Mahallesi'nde bulunan taş kırma tesisinde gerçekleşti. Tesiste çalışan N.Ç. (41) iddialara göre iş yerinden 30 kilo bakır kablo alındığı için şüpheli konumuna düştü.
Hırsızlık bildiriminin ardından bölgeye intikal eden Atakum İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri soruşturma başlattı ve şüpheliyi gözaltına aldı.
soruşturma ve adli süreç:
Gözaltı işlemlerinin tamamlanmasının ardından N.Ç., bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüpheli, çıkarıldığı duruşmada tutuklanarak tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Taş kırma tesisinden 30 kilo bakır kablo çalan şahıs tutuklandı
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