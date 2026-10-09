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Taş ve sopanın karıştığı kavgada Viranşehir'de öğretmen yaşamını yitirdi

Viranşehir'de düğündeki tartışmanın sokakta büyümesiyle çıkan taşlı-sopalı kavgada 32 yaşındaki sınıf öğretmeni Mustafa Yahsan yaşamını yitirdi.

GİRİŞ: 09 Ekim 2026 - 13:28

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Taş ve sopanın karıştığı kavgada Viranşehir'de öğretmen yaşamını yitirdi

Viranşehir'de ölümlü kavga

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde kuzenler arasında başlayan tartışma, taş ve sopaların kullanıldığı kavgaya dönüşerek bir öğretmenin hayatını kaybetmesiyle sonlandı. Olayda ağır yaralanan 32 yaşındaki sınıf öğretmeni Mustafa Yahsan, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Olayın gelişimi:

Edinilen bilgiye göre, tartışma ilk olarak Yenişehir Mahallesi'ndeki bir düğün salonunda Mustafa Yahsan ile kuzeni M.Y. arasında başladı. Davetlilerin araya girmesiyle kısa süreliğine sona eren anlaşmazlık, aynı gün Hürriyet Mahallesi'nde evlerinin önünde yeniden alevlendi. Bu kez kavga, kuzenlerin yakınlarının da karışmasıyla taş ve sopaların kullanıldığı geniş çaplı bir çatışmaya dönüştü.

Kavgada ağır yaralanan Mustafa Yahsan, ilk müdahalenin ardından sağlık ekipleri tarafından Viranşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Doktorların müdahalesine rağmen Yahsan kurtarılamadı. Cenaze, otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi. Yahsan'ın Ceylanpınar ilçesindeki bir okulda sınıf öğretmeni olarak görev yaptığı belirtildi.

Soruşturma ve gözaltı:

Polis ekipleri olayın ardından kavgada yaralanan M.Y.'yi tedavisinin tamamlanmasının ardından gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor; güvenlik güçleri kavgaya karışan diğer kişilerin tespitine ve olayın kesin nedeninin ortaya çıkarılmasına yönelik çalışmalar yürütüyor.

MUSTAFA YAHSAN (32) HAYATINI KAYBETTİ.

MUSTAFA YAHSAN (32) HAYATINI KAYBETTİ.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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