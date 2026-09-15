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Taşağıl kavşağı yakınında tanker çarpışması: infaz ve koruma memuru hayatını kaybetti

Manavgat D-400'de Taşağıl Kavşağı yakınında 34 PTL 247 plakalı otomobilin akaryakıt tankerine çarpması sonucu infaz ve koruma memuru yaşamını yitirdi.

GİRİŞ: 15 Eylül 2026 - 00:25

GÜNCELLEME: 15 Eylül 2026 - 00:31

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Taşağıl kavşağı yakınında tanker çarpışması: infaz ve koruma memuru hayatını kaybetti

kaza ve sonuçları

Antalya’nın Manavgat ilçesinde meydana gelen kazada bir otomobilin akaryakıt tankerine arkadan çarpması sonucu sürücü hayatını kaybetti. Olay, D-400 karayolunun Taşağıl Kavşağı yakınlarında gerçekleşti.

kaza anı ve araç bilgileri:

Edinilen bilgilere göre, Manavgat yönünden Antalya istikametine giden 34 PTL 247 plakalı otomobili kullanan Ahmet Sevim (34), Taşağıl Kavşağı'na yaklaşık 200 metre mesafede aynı yönde ilerleyen akaryakıt tankerine arkadan çarptı. Tankerin sürücüsü olarak kayıtlarda geçen isim Birol K. olarak bildirildi. Çarpışmanın ardından otomobil, tankerin arkasına sıkışarak yaklaşık 100 metre sürüklendi.

soruşturma ve görev bilgisi:

Kazada ağır yaralanan otomobil sürücüsü Ahmet Sevim kaldırıldığı yerde hayatını kaybetti. Talihsiz sürücünün Manavgat Ilıca Ceza İnfaz Kurumunda infaz ve koruma memuru olarak görev yaptığı belirtildi. Sevim’in cenazesi, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu Morguna götürüldü.

Olayla ilgili yetkililer tarafından soruşturma başlatıldı; kaza yerinde inceleme ve olayın oluş şekline dair tespitler sürüyor.

ANTALYA&#039;NIN MANAVGAT İLÇESİNDE OTOMOBİLİN AKARYAKIT TANKERİNE ARKADAN ÇARPMASI SONUCU SÜRÜCÜ...

ANTALYA'NIN MANAVGAT İLÇESİNDE OTOMOBİLİN AKARYAKIT TANKERİNE ARKADAN ÇARPMASI SONUCU SÜRÜCÜ HAYATINI KAYBETTİ. SÜRÜCÜNÜN MANAVGAT ILICA CEZA İNFAZ KURUMU'NDA İNFAZ VE KORUMA MEMURU OLARAK GÖREV YAPTIĞI BİLDİRİLDİ.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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