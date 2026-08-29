Taşağıl'da arkadan çarpma: 18 yaşındaki yolcu yaşamını yitirdi, sürücü ağır yaralı

Taşağıl Mahallesi'nde kaza:

Antalya'nın Manavgat ilçesinde, Konya-Antalya D-687 karayolu Taşağıl Mahallesi kesiminde meydana gelen kazada bir genç yaşamını yitirdi. Edinilen bilgiye göre, Konya istikametinden Antalya yönüne giden Murat Şimşek idaresindeki 06 AG 4682 plakalı otomobil, aynı yönde ilerleyen ve plakası takılı olmayan motosiklete arkadan çarptı.

Olayda hayatını kaybeden ve yaralı:

Kazada motosiklet sürücüsü Kemal Karacaoğlu ile motosiklette yolcu olarak bulunan Berke Buğra Demirtaş (18) yaralandı. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından her iki yaralı da Serik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Doktorların tüm çabalarına rağmen Demirtaş hayatını kaybetti, Karacaoğlu'nun ise hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.

Soruşturma ve gözaltı:

Kazanın ardından otomobil sürücüsü Murat Şimşek, cumhuriyet savcısının talimatıyla gözaltına alındı. Olay yerinde yapılan ilk incelemede motosiklette plaka olmadığı, çarpmanın arkadan gerçekleştiği tespit edildi. Yetkililer kazayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü belirtti.

Taşağıl kesimindeki trafik ekipleri ve sağlık personeli olay yerine intikal ederek müdahale ve güvenlik tedbirleri aldı. Kaza nedeniyle yol kısa süreliğine kontrollü olarak trafiğe kapatıldı ve ekiplerin çalışmasının ardından tekrar ulaşıma açıldı.

Olayla ilgili soruşturmanın detayları, savcılık talimatıyla yürütülen adli ve idari işlemler tamamlandıkça açıklanacak.

MANAVGAT İLÇESİNDE OTOMOBİLİN ARKADAN ÇARPTIĞI MOTOSİKLETTE BULUNAN 18 YAŞINDAKİ GENÇ HAYATINI KAYBETTİ, MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ AĞIR YARALANDI