Taşdemir: sakatlar dönünce rekabet yükselecek, hedef sivasspor'un galibiyeti

Taşdemir umutlu: hedef sahada kazanmak

Sivasspor teknik direktörü İsmet Taşdemir, Trendyol 1. Lig’in 12. haftasında oynanacak Ümraniyespor maçı öncesi basın mensuplarına değerlendirmelerde bulundu. Taşdemir, sakat oyuncuların takıma dönüşüyle birlikte kadro içi rekabetin artacağını ve bunun takımın performansına olumlu yansıyacağını belirtti.

Antrenman detayları:

Vali Lütfullah Bilgin Sivasspor Tesisleri’nde teknik heyetin yönetiminde gerçekleşen antrenman yaklaşık bir saat sürdü. Çalışma koşu ve ısınma hareketleriyle başladı, ardından takım 5’e 2 top kapma çalışması yaptı ve yarım sahada çift kale maçla antrenmanı tamamladı. Taşdemir, takımın antrenman ritmini koruduğunu ve hazırlıkların planlandığı gibi ilerlediğini vurguladı.

Sarıyer maçının değerlendirmesi ve moral:

Geçen haftaki Sarıyer karşılaşmasına dair değerlendirme yapan Taşdemir, "Eksiklerimize rağmen iyi mücadele ettik." ifadelerini kullandı. Maçı kazanamamaktan duydukları üzüntüyü dile getiren teknik direktör, karşılaşmanın kaybedilebilecek bir maç olduğunu ancak alınan 1 puanın takım için şans olduğunu söyledi. Taşdemir, iç sahada istenen sonuçların alınamamasının hayal kırıklığı yarattığını ancak yoluna devam ettiklerini ekledi.

Sakat oyuncular ve kadro planlaması:

Sakat oyuncuların durumu hakkında bilgi veren Taşdemir, takımda önemli eksikler bulunduğunu söyledi ve şu bilgileri paylaştı: Kamil Fidan antrenmanlara çıkmaya başladı, Aaron ise en geç yarın antrenmana bekleniyor. Süleyman’ın kontrollü antrenmanlara başladığını, onun için muhtemelen bir haftalık daha bir süreç olduğunu belirtti. Taşdemir, "Milli maç arasına kadar her hafta bir oyuncumuz aramıza katılırsa, milli aradan sonra tamamlanabiliriz" değerlendirmesinde bulundu.

Transfer çalışmalarıyla ilgili soruya ise Taşdemir, şu an transfer yapmanın mümkün olmadığını; transfer döneminin kapanmış olduğunu veya açılamayabileceğini söyledi. Bu nedenle mevcut oyuncularla plan yaptıklarını, sakatların dönmesiyle kadroda daha fazla rekabet ortamı oluşacağını ifade etti.

Genç oyuncuların performansına da değinen Taşdemir, sezon başından itibaren alternatif isimlere şans verdiklerini, bu oyuncuların bekleneni verdiğini ve Turan ile Mertin öne çıktığını belirtti. Bu durumun takıma katkı sağladığını vurguladı.

Konuşmasının sonunda Taşdemir, takım içindeki rekabetin artacağını ve bunun sonuçlara olumlu yansıyacağını ümit ederek, "İnşallah burada da kazanan Sivasspor olacak" dedi. Teknik heyet ve oyuncular, Ümraniyespor sınavına odaklanmış durumda.

TRENDYOL 1. LİG’İN 12. HAFTASINDA ÜMRANİYESPOR’A KONUK OLACAK SİVASSPOR, BU KARŞILAŞMANIN HAZIRLIKLARINI SÜRDÜRÜYOR.