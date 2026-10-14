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Tasfiye edilen fonlarda yatırımcıyı koruyan düzenleme komisyonda

Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülen teklif, tasfiye sürecindeki 131 yatırım fondan hukuka aykırı çıkarılan değerlerin geri kazanılmasını ve yatırımcıların korunmasını hedefliyor.

GİRİŞ: 14 Ekim 2026 - 12:47

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EDİTÖR: Berk Doğan

Tasfiye edilen fonlarda yatırımcıyı koruyan düzenleme komisyonda

Komisyonda görüşmeler başladı:

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş başkanlığında bir araya geldi. Komisyon gündeminde, kamuoyunda "Fon Düzenlemesi" olarak anılan "Tasfiyesine Karar Verilen Bazı Yatırım Fonları Hakkında Kanun Teklifi" yer aldı. Teklifin temel amacı, tasfiye süreci henüz tamamlanmamış fonlardan hukuka aykırı yollarla çıkarılan değerlerin geri kazanılması, zararların sorumlulardan tahsil edilmesi ve yatırımcıların mağduriyetinin giderilmesine ilişkin usul ve esasların belirlenmesi olarak açıklandı.

Sunum ve kapsam verileri:

Komisyonda teklifi sunan AK Parti Samsun Milletvekili Ersan Aksu, fon meselesinin sermaye piyasalarının sınırlı bir bölümünü ilgilendirdiğini, sistemik bir krize dönüşmediğini vurguladı. Aksu, mevcut fon yapısına dair verdiği sayısal çerçevede; piyasada 2 bini aşkın yatırım fonu bulunduğunu, SPK tarafından tasfiye kararı verilen fon sayısının ise 131 olduğunu belirtti. Bu 131 fonun toplam fon sayısının %4,6

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.

Berk Doğan

Berk Doğan

 Dijital Ekonomi Editörü

Piyasa haberleri, şirket açıklamaları, vergi düzenlemeleri ve tüketici ekonomisi odaklı içerikler üreten dijital editör.

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