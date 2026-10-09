tasfiye edilen yatırım fonlarına yönelik kanun teklifi yatırımcıya güvence sağlıyor

AK Parti grup başkanlığından teklifin sunumu

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, "Tasfiyesine Karar Verilen Bazı Yatırım Fonları Hakkında Kanun Teklifi"ni AK Parti Grup Başkanlığı fuaye alanında düzenlediği basın toplantısında Meclis Başkanlığı'na sunduklarını bildirdi. Güler, teklifin 9 maddeden oluştuğunu ve amacının sermaye piyasalarının sağlamlığını korumak, yatırımcı haklarını güvence altına almak olduğunu ifade etti.

piyasa verileri ve kapsam değerlendirmesi:

Güler, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 17 Eylül tarihli müdahalesine değinerek, tasfiye edilen fonların piyasaların genel görünümünü yansıtmadığını söyledi. Açıklamada, tasfiye halindeki fonların toplam büyüklüğünün hane halkı finansal varlıklarının yalnızca %2.4'üne denk geldiği, tasfiye altındaki 131 fonun ise sistemdeki toplam fon sayısının yalnızca %4.6'sını oluşturduğu vurgulandı. Güler, sorunlu alanın sınırlı olduğunu, ancak bunun üzerine kararlılıkla gidileceğini belirtti.

öngörülen tedbirler ve ödeme mekanizmaları:

Teklifte, tasfiye sürecinde kamu kaynağı kullanılmayacağı net bir şekilde belirtiliyor; işlemler fonların kendi varlıkları üzerinden yürütülecek. Fonların gerçek mal varlığı ve hak sahipleri, Merkezi Kayıt Kuruluşu, Takasbank ile saklama ve dağıtım kurumlarının kayıtlarının mutabakatı yoluyla şeffaf biçimde tespit edilecek.

Portföy varlıklarının aceleyle elden çıkarılarak değer kaybına uğramaması, mümkün olan en yüksek ekonomik değerin sağlanması hedefleniyor. Kurulun kararı ve denetimiyle hakim ortağın satma hakkı, toptan satış, özel emir, geçici farklı fiyat marjı ve borsa dışı satış imkanlarına başvurulabilecek.

Teklif, yatırımcı mağduriyetini önleyici bir düzenleme olarak, yatırımcıyı koruyanlara kişi başına en fazla 1 milyon lira ara ödeme yapılabilmesine imkan tanıyor. Ara ödemeler, fon pay sahibinin fiili nakit giriş ve çıkışlarını esas alan net yatırım tutarı üzerinden değerlendirilecek; dağıtılabilir nakit yetersizse Kurul, mevcut nakdi en fazla sayıda fon pay sahibine ulaştıracak yetkiye sahip olacak. Bu tutarın nihai tazminat veya herkese peşin ödeme anlamına gelmediği kaydedildi.

Beşinci maddede, hukuka aykırı işlemlere karışanlar için şahsi sorumluluk ve TMSF aracılığıyla cebri tahsilat öngörülüyor. Gerçeğe aykırı değerler üzerinden elde edilen olağan dışı kazançların objektif emsal getiriyi aşan kısmının iadesi için gönüllülük ve zorlayıcı hükümler getiriliyor; ayrıca fon varlıklarından hukuka aykırı çıkarılan değerlerin geri kazanılmasına yönelik özel hükümler de bulunuyor.

Teklifte, el konulan veya yargılama sonucu fonla ilişkilendirilen mal varlıklarının doğrudan fonlara iadesi ve bu geri kazanımların TMSF nezdinde her fon için ayrı hesaplarda izlenmesi; bu tutarların yalnızca ilgili fonun tasfiyesi kapsamında ödemelerde kullanılması hükme bağlanıyor.

meclis takvimi ve siyasetçi tepkileri

Güler, kanun teklifinin gelecek hafta TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, ardından Genel Kurul'da görüşüleceğini söyledi. Toplantıda ayrıca Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ve Ticaret Bakanı Ömer Bolat hakkında ileri sürülen iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirtti ve YENİ Parti İzmir Milletvekili Ümit Özlale'ye tepki gösterdi.

Güler, Özlale'nin iki bakan hakkında ileri sürdüğü iddiaları "iftira" olarak nitelendirip açıklama ve özür talep etti; Özlale'den, yatırımcıların kimlik bilgilerine nasıl erişildiğini ve bu bilgilerin kaynağını açıklamasını istedi. "Lütfen özür dileyin ve köşenize çekin" diye konuştu.

Güler, teklifin hem yatırımcıların meşru menfaatlerini korumayı hem de hukuka aykırı işlemlerden doğan sorumluluğun muhataplarına yöneltilmesini ve sermaye piyasasına duyulan güvenin güçlendirilmesini amaçladığını yineledi.

AK Parti Grup Başkanı Güler: "Kanun teklifimiz ile vatandaşlarımıza bir güvence oluşturmuş oluyoruz"