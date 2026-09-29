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Tasfiye sürecini hızlandırmak için Fon Koordinasyon Kurulu oluşturuldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki toplantıda, tasfiye edilen fonların yatırımcı hakları korunarak hızlı ve adil şekilde sonuçlanması için Fon Koordinasyon Kurulu kuruldu.

GİRİŞ: 29 Eylül 2026 - 21:11

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EDİTÖR: Merve Çelik

Tasfiye sürecini hızlandırmak için Fon Koordinasyon Kurulu oluşturuldu

toplantının odağı ve katılımcılar:

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın duyurusuna göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında ekonomi kurmayları ve ilgili kurumların üst düzey yöneticilerinin katılımıyla sermaye piyasalarındaki gelişmeler değerlendirildi. Toplantıda katılımcılar, görev alanlarına ilişkin yürütülen çalışmalar ile alınan ve alınacak tedbirler hakkında Cumhurbaşkanına bilgi verdi.

tasfiye süreci için koordinasyon adımı:

Toplantıda, tasfiyesine karar verilen fonların işlem süreçlerinin yatırımcıların meşru hakları ve kamu yararı gözetilerek hızlı ve düzenli şekilde yürütülmesi amacıyla genel koordinasyonu sağlamak üzere Cumhurbaşkanı Yardımcısının başkanlığında Fon Koordinasyon Kurulu oluşturulduğu duyuruldu. Kurulun temel önceliği, yatırımcı haklarının korunması ve ödemelerin adil, sağlıklı ve mümkün olan en kısa sürede gerçekleştirilmesi olarak belirlendi.

denetim ve inceleme süreci:

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatıyla Devlet Denetleme Kurulu (DDK) da sermaye piyasalarında son dönemde meydana gelen yatırım fonu işlemlerini kapsayan inceleme ve denetim sürecini başlattı. DDK’nin yürüttüğü inceleme, tasfiye süreçlerinin hukuka uygunluğunu ve uygulamadaki eksiklikleri tespit etmeyi amaçlıyor.

ödemeler, SPK yol haritası ve devir süreci:

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), tasfiye kapsamındaki fonlarda mal varlığı ve likidite durumuna göre hak sahipliği mutabakatı tamamlanan yatırımcılara ödemelerin gerçekleştirilmesine yönelik bir yol haritası sundu. Açıklamada, ödemelerin hangi önceliklere ve koşullara göre yapılacağının mutabakat sağlanan durumlar üzerinden ilerleyeceği vurgulandı.

Toplantıda ayrıca Katılımevim ve Birevim Tasarruf Finansman Şirketleri ile İktisat Katılım Bankasının Türkiye Emlak Katılım Bankasına devrine ilişkin yürütülen süreç hakkında bilgi verildi. Bu konular, tasfiye işlemleriyle eş zamanlı olarak değerlendirilen önemli başlıklar arasında yer aldı.

ileriye dönük tedbirler ve amaç:

Açıklamada, mevcut sorunun çözülmesinin yanı sıra benzer durumların tekrarlanmasını önlemek amacıyla sermaye piyasalarının işleyişini ve denetim mekanizmalarını güçlendirecek ilave idari ve hukuki düzenlemelerin hayata geçirilmesi yönünde kararlılık ifade edildi. Bu adımların hedefi, piyasalarda güvenin yeniden tesis edilmesi ve yatırımcı korumasının güçlendirilmesidir.

Toplantı mesajı, tasfiye süreçlerinin şeffaf, hesap verebilir ve yatırımcı lehine sonuçlanmasına yönelik hızlı adımlar atılacağı yönünde oldu. Kurul ve denetim çalışmaları ilerledikçe, hak sahiplerine ilişkin mutabakat ve ödemelere öncelik verileceği bildirildi.

CUMHURBAŞKANLIĞI İLETİŞİM BAŞKANLIĞI, CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN BAŞKANLIĞINDA EKONOMİ...

CUMHURBAŞKANLIĞI İLETİŞİM BAŞKANLIĞI, CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN BAŞKANLIĞINDA EKONOMİ KURMAYLARI VE İLGİLİ KURUMLARIN ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERİNİN KATILIMIYLA SERMAYE PİYASALARINDAKİ SON GELİŞMELERİN DEĞERLENDİRİLDİĞİ EŞGÜDÜM TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİĞİNİ AÇIKLADI.

Merve Çelik

Merve Çelik

 Politika & Dijital Medya Editörü

Dijital medya haberciliği deneyimiyle güncel siyasi söylemleri ve canlı yayın akışlarını derleyip yayına hazırlıyor.

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