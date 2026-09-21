Taşınabilirden 4K oyun monitörüne: MediaMarkt markaları yeni serilerle seçenekleri genişletti

MediaMarkt Türkiye, kendi markaları PEAQ ve XPERION ile monitör gamını genişletti. PEAQ, sade tasarım ve pratik çözümlerle taşınabilirlikten kurumsal kullanıma kadar farklı ihtiyaçlara odaklanırken; XPERION ise yüksek performans ve oyun deneyimini öne çıkaran modeller sunuyor.

PEAQ ile mobil çalışma ve masaüstü çözümleri:

PEAQ’ın yeni serisinde öne çıkan ürünler arasında taşınabilir çalışma ihtiyaçlarını hedefleyen çift ekranlı ve üçlü ekranlı 15,6 inç modeller yer alıyor. Bu monitörler, laptop ekranına ek görüntü alanı sağlayarak birden fazla uygulama veya belgeyle aynı anda çalışmayı kolaylaştırıyor. Taşınabilir yapıları sayesinde farklı mekanlarda verimli bir çalışma düzeni kurmak mümkün oluyor.

Ayrıca PEAQ, daha geleneksel kullanım için 23,8 inç Full HD masaüstü monitörle seçeneklere sade ve işlevsel bir alternatif ekliyor. Bu modelde VA panel ve 100 Hz yenileme hızı gibi özellikler günlük bilgisayar kullanımından kurumsal ortamlara kadar geniş bir kullanım yelpazesi sunuyor.

XPERION ile oyun performansına odaklı modeller:

Markanın premium oyuncu serisi XPERION, yüksek yenileme hızları ve düşük tepki süreleriyle oyunculara yönelik modeller getiriyor. Serideki 27 inç modeller 4K çözünürlük ile Dual 160/320 Hz yenileme hızını bir araya getiriyor ve 1 ms tepki süresi sayesinde akıcı bir oyun deneyimi hedefliyor. Modellerin siyah ve beyaz renk seçenekleri kişisel tercihlere uyum sağlıyor.

Daha geniş bir seçenek arayan kullanıcılar için sunulan 34 inç kavisli model ise WQHD çözünürlük, 240 Hz yenileme hızı ve 1 ms tepki süresiyle öne çıkıyor. Fast VA panel ve ultra geniş ekran yapısı, özellikle sürükleyici oyun deneyimi arayanlar için alternatif sunuyor.

Satış kanalları ve erişim:

Yeni PEAQ ve XPERION monitörleri, Türkiye genelindeki MediaMarkt mağazalarında, mediamarkt.com.tr ve MediaMarkt App üzerinden tüketicilerle buluşturuldu. Kullanıcılar ihtiyaçlarına göre taşınabilir, masaüstü veya oyuncu odaklı seçenekleri bu kanallardan inceleyebiliyor.

MEDİAMARKT’IN KENDİ MARKALARI PEAQ VE XPERION, YENİ MONİTÖR MODELLERİYLE FARKLI KULLANICI İHTİYAÇLARINA YÖNELİK ÜRÜN GAMINI GENİŞLETİYOR.