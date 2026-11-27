Tatvan'da örgü buluşması: amaç ve hedefler

Bitlis'in Tatvan ilçesinde bir araya gelen gönüllü kadınlar, kışın sert geçtiği bölgede eğitim gören köy çocukları için atkı örme kampanyası yürütüyor. Tatvan'da faaliyet gösteren Gönül Köprüsü ekibinin başlattığı projeye yaklaşık 50 gönüllü katıldı. Çalışmalar, ilçedeki bir kafede düzenlenen buluşmalarda sürüyor.

Projeye verilen ad "Çocukları Üşütmeyelim: Köy Okulları İçin Atkı Projesi". Gönüllüler, ilk etapta eğitim gören 160 öğrencinin kış aylarında soğuktan korunmasına katkı sağlamayı amaçlıyor. Her hafta bir araya gelerek ilmek ilmek örülen atkılar, daha sonra köy okullarına ulaştırılacak.

Gönüllülerin motivasyonu ve çağrı:

Gönül Köprüsü ekibi bünyesinde 5 yıldır gönüllü olarak faaliyet yürüttüklerini belirten Zeynep Karakurt projenin hedeflerini şöyle anlattı: "Projemize yaklaşık 50 kadın katılıyor. İlk etapta 160 öğrencinin eğitim gördüğü bir köy okuluna ulaşmayı hedefliyoruz. Her hafta bir araya gelmemizin amacı, çocuklarımızın tamamına yetecek sayıda atkı örerek bunları kendilerine ulaştırmak. Bu çetin kış günlerinde çocuklarımızı bir nebze de olsa ısıtmak istiyoruz".

Proje, gönüllülerin yanı sıra hayırsever vatandaşların destekleriyle yürütülüyor. Atkıların yapımında kullanılan ipliklerin temini de bu desteklerle sağlanıyor; bu, yerel dayanışmanın somut bir örneği olarak öne çıkıyor.

Gönüllülerden Merve Öztürk, çocuklar için atkı örmenin kendilerine mutluluk verdiğini ve etkinliğin hem dayanışma hem de keyifli zaman geçirme fırsatı sunduğunu söyledi. Kadınlar, el emeği ürünlerle soğukla mücadele eden çocuklara doğrudan dokunmayı önemli buluyor.

Daha önce köy okullarına mont, bot ve oyuncak yardımı da yaptıklarını aktaran gönüllülerden Sibel Kardoğan ise bölgenin ağır kış koşulları nedeniyle bu projeyi başlattıklarını belirtti ve vatandaşlara çağrıda bulundu: "Bir ilmek de sen ör, çocuklarımız üşümesin".

Gönüllü kadınlar, haftalık buluşmalarını sürdürerek daha fazla köy çocuğuna ulaşmayı hedefliyor. Toplanan atkılar, planlandığı şekilde köy okullarına ulaştırıldığında, proje hem sıcaklık hem de toplumsal bağlar açısından kalıcı bir etki bırakmayı amaçlıyor.

BİTLİS’İN TATVAN İLÇESİNDE BİR ARAYA GELEN GÖNÜLLÜ KADINLAR, KIŞ MEVSİMİNİN ÇETİN GEÇTİĞİ BÖLGEDE KÖY OKULLARINDA EĞİTİM GÖREN ÖĞRENCİLER İÇİN ATKI ÖRÜYOR.