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Taşkale'den günümüze taşınan 5 katlı yaşam: Manazan Mağaraları

Karaman'ın Taşkale köyündeki 5 katlı Manazan Mağaraları, insan eliyle oyulan yapısı ve sabit iklimiyle hafta sonları yüzlerce yerli ve yabancı turisti çekiyor.

GİRİŞ: 20 Eylül 2026 - 09:27

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EDİTÖR: Hazal Tunç

Taşkale'den günümüze taşınan 5 katlı yaşam: Manazan Mağaraları

Manazan Mağaraları'na genel bakış:

Manazan Mağaraları, Karaman merkeze bağlı Taşkale köyü sınırlarında, Yeşildere Vadisinin kuzeyinde yer alan, yüksek bir kaya kütlesinin tamamının insan eliyle oyulmasıyla oluşturulmuş bir yerleşimdir. Yapı 5 katlı bir meskenden oluşuyor; ilk iki kat hücre biçiminde çok sayıda odacıktan meydana gelirken, üst katlar yöre tarafından Kumkale, At Meydanı ve Ölüler Meydanı olarak adlandırılmıştır.

Yapı özellikleri ve işlevi:

Mağaranın yapısal özelliğini kireç taşının yüksek kil oranı belirliyor. Bu özellik içerideki ısı ve nemin nispeten sabit kalmasını sağlayarak organik maddelerin bozulmasını geciktiriyor; bu nedenle tarih boyunca yalnızca güvenlik amaçlı değil, aynı zamanda koruma ihtiyaçları gözetilerek kullanıldığı değerlendiriliyor. Üst katlara ulaşım, dar koridorlar ve bacalar aracılığıyla sağlanıyor, bu da mağaranın savunma ve toplumsal düzen açısından nasıl işlev gördüğüne dair ipuçları veriyor.

Turizm talebi ve korunma gereği:

Manazan Mağaraları, hafta sonları yoğun ilgi görüyor; mağara görevlisi Ahmet Görgün aynı zamanda ziyaretçi akışının özellikle hafta sonları yüzlerce kişiye ulaştığını aktarıyor. Ziyaretçiler, gezintinin kolaylaştırılması ve tarihi dokunun daha iyi yansıtılması amacıyla mağara içinde aydınlatma taleplerinde bulunuyor. Bu talepler, turizmi desteklerken yapının mikroiklimini ve koruma gereksinimlerini göz önünde bulunduran hassas düzenlemeler yapılması gerektiğini gösteriyor.

Manazan Mağaraları, hem mimari hem de yaşam kültürüne dair somut bir tanıklık sunuyor; planlı ziyaretçi yönetimi ve koruma önlemleriyle bölgesel turizme katkısı sürdürülebilir şekilde artırılabilir.

KARAMAN&#039;DA İNSAN ELİYLE OYULARAK OLUŞTURULAN 5 KATLI TARİHİ MANAZAN MAĞARALARI, YERLİ VE YABANCI...

KARAMAN'DA İNSAN ELİYLE OYULARAK OLUŞTURULAN 5 KATLI TARİHİ MANAZAN MAĞARALARI, YERLİ VE YABANCI TURİSTLERİN İLGİSİNİ ÇEKİYOR.

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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