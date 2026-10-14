Taşkın anında dolmuşta mahsur kalanlar iş makinesiyle kurtarıldı

Olayın gelişimi:

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından megakent İstanbul'da etkili olan sağanak yağış, Arnavutköy Bolluca Mahallesi'nde bulunan Alibey Deresi'nin taşmasına yol açtı.

Derenin taşması sonucu Millet Bahçesi ile çevredeki yollar sular altında kaldı. Bu durum bölgeden geçen bir dolmuş'un yolda mahsur kalmasına neden oldu ve araç içerisinde bulunan yolcular büyük panik yaşadı.

Kurtarma çalışmaları:

Olay yerine intikal eden ekipler ve çevredekilerin müdahalesiyle mahsur kalan yolcular için kurtarma çalışmaları başlatıldı. Bazı yolcular bir iş makinesi yardımıyla araçtan çıkarıldı.

Diğer yolcular ise camlardan çıkarılarak güvenli bölgelere alındı. Bölgedeki çalışmaların ardından etkilenen alanlarda su tahliyesi ve güvenlik önlemleri uygulandı.

ARNAVUTKÖY'DE BULUNAN ALİBEY DERESİ YAĞMUR NEDENİYLE TAŞARKEN, DOLMUŞ YOLDA MAHSUR KALDI. BÜYÜK PANİK YAŞAYAN YOLCULAR, İŞ MAKİNESİ YARDIMIYLA KURTARILDI.