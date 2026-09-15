Taşkın'dan Şemsiye Sokak ve Yeni Cami için ay sonu müjdesi

Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın, 6 Şubat depremleri öncesinde Yeni Cami’nin yanında yer alan ve kentin simgelerinden olan Şemsiye Sokak ile Yeni Cami çevresindeki çalışmaların tamamlanmasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Çarşı merkezindeki rezerv alan çalışmalarını yerinde inceleyen Taşkın, inşaat ve çevre düzenlemesi süreçlerini takip ettiklerini söyledi.

şemsiye sokak çalışmaları:

Taşkın, Şemsiye Sokak’ın eski görünümüne kavuşturulmasının öncelikleri arasında olduğunu belirterek, sokakla ilgili imalatların kısa süre içinde bitirilmesinin planlandığını aktardı. Başkan Taşkın, "Deprem öncesinde çeşitli kurum binalarının bulunduğu yerden Yeni Cami’ye uzanan Şemsiye Sokak’ımız vardı. Hemşerilerimizin fotoğraf çektiği, birbirine adres tarif ederken ‘Şemsiye Sokak’ta buluşalım’ dediği bir yerdi" sözleriyle sokağın kent belleğindeki yerini vurguladı.

Çalışmaların tamamlanmasının ardından belediye tarafından şemsiyelerin yeniden yerlerine yerleştirileceği ve böylece sokağın eski görünümüne kavuşacağının altını çizen Taşkın, hedef olarak ay sonunu işaret etti: "İmalatlar bittikten sonra belediye olarak şemsiyelerimizi yeniden yerlerine yerleştireceğiz. Böylece Şemsiye Sokak’ımızı eski görünümüyle Malatya’mıza, Battalgazi’mize tekrar kazandırmış olacağız."

yeni cami'de son aşama:

Yeni Cami projelerinde de son rötuşların yapıldığını söyleyen Taşkın, camide yalnızca "ufak tefek eksiklikler" kaldığını ve yüklenici firmanın caminin bu ay sonu itibarıyla ibadete açılmasını planladığını aktardıklarını belirtti. Başkan, belediye olarak çevre düzenlemesini yetiştirmek için her türlü katkıyı sağlayacaklarını ifade etti.

Taşkın, "Malatya’nın hafızasını tazelemek, geçmişten yadigâr Yeni Cami’mizi bir an önce hemşerilerimizle buluşturmak istiyoruz. Temennimiz, ay sonunda hem Yeni Cami’mizin hem de Şemsiye Sokak’ımızın tamamlanması" şeklinde konuştu. Bu ifadeler, hem dini kullanım hem de kentsel kimlik yönünden projenin önemini öne çıkarıyor.

çarşıdaki diğer çalışmaların takibi:

Başkan ayrıca Kiğılı Camisi ile Emeksiz arasındaki bölgede süren yıkım ve inşaat çalışmalarına dair de bilgi verdi. Bu alanda yıkım sürecinin uzaması nedeniyle inşaatlara geç başlandığını belirten Taşkın, ilgili bölgedeki imalatların da takipçisi olacaklarını söyledi. Taşkın, beklentilerini paylaşırken "İnşallah kasım ayı gibi Emeksiz, Kiğılı Camisi çevresi ve Yeni Cami’ye doğru uzanan kısımdaki imalatlar da tamamlanmış olur" dedi.

Sözlerini "Rabbim bir daha afet yaşatmasın. Şemsiye Sokak’ımız ve Yeni Cami’miz şimdiden Malatyalı hemşerilerimize hayırlı olsun" diyerek tamamlayan Taşkın, çarşı merkezinde yaşayan ve ziyaret edenlerin kent belleğiyle bağı güçlendirecek bu düzenlemelerin hızla bitirilmesini amaçladıklarını vurguladı.

BAŞKAN TAŞKIN’DAN ŞEMSİYE SOKAK MÜJDESİ