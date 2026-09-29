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Taşkınla sokaklar göle döndü, mahalle oltayla tepki gösterdi

Sakarya'nın Karasu ilçesi Tuzla Mahallesi'nde nehir ve dere taştı; evler, bahçeler ve tarım arazileri su altında kaldı, yaşam etkilendi.

GİRİŞ: 29 Eylül 2026 - 21:27

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Taşkınla sokaklar göle döndü, mahalle oltayla tepki gösterdi

taşkının etkileri:

Sakarya genelinde etkili olan kuvvetli sağanak yağış, Karasu ilçesi Tuzla Mahallesi Darıçayırı bölgesindeki derenin ve Sakarya Nehri'nin taşmasına yol açtı. Taşkın sonrası mahalledeki yerleşim yerleri, bahçeler ile tarım arazileri sular altında kaldı; suyun yüksekliği yer yer 1 metreye kadar ulaştı.

Evlerin ve bahçelerin zemin katları suyla dolarken, mahalle sakinleri günlük yaşamı sürdürmekte büyük güçlük çekti. Sokaklar ve yollar kullanılamaz hale geldi, ulaşım aksadı ve altyapı üzerinde riskler oluştu. Yetkililerin müdahaleleri devam ederken bölgedeki tarım alanları için hasar endişesi başladı.

mahalleli tepkisi:

Taşkının en dikkat çekici görüntülerinden biri, bahçesi adeta göle dönen sakin Ahmet Kahraman'ın oltayla duruma tepki göstermesiydi. Kahraman, bahçesindeki suya oltasını atarak, "Evin içinde balık tutuyoruz arkadaşlar. Göl manzaralı oldu. Daha önceden de geldi buradan, oltayı attık. Venedik’ten daha güzel burası. Nehir evimizin önüne geldi" diyerek yaşanan mağduriyeti mizahi bir dille dile getirdi.

kurtarma ve yardım çabaları:

Kahraman, geçtiğimiz mayıs ayında da mahallede yaşanan taşkında mahsur kalan akrabalarını kayıkla kurtarmıştı. Bu kez de okul dönüşünde mahsur kalan öğrencilerin evlerine ulaşmalarında kayıkla yardımcı oldu. Mahalledeki dayanışma ve gönüllü müdahaleler, acil durumlara hızlı yanıt verilmesinde önemli rol oynadı.

ÇOCUKLARIN KAYIKLA TAŞINDIĞI ANLAR

ÇOCUKLARIN KAYIKLA TAŞINDIĞI ANLAR

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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