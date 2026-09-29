Taşköprü gece siluetine yeniden ruh verdi

taşköprü ışıkların etkisiyle yeniden öne çıktı:

Esenler Belediyesi tarafından Üsküp Büyükşehir Belediyesi ile yürütülen dekoratif ve mimari aydınlatma çalışmaları tamamlandı. Proje kapsamında uygulanan yeni sistem, Taşköprü'nün taş dokusunu, kemerlerini ve mimari karakterini gece boyunca görünür kılacak şekilde tasarlandı. Sonuç olarak köprü, Vardar Nehri üzerinde kentin gece siluetinin dikkat çeken öğelerinden biri haline geldi.

tasarım ve mimari vurgusu:

Aydınlatma, köprünün özgün malzeme dokusunu ve kemer ritmini ön plana çıkarıyor; bu sayede yapı geceleyin de mimari kimliğini koruyor. Uygulama, nehrin iki yakasını birbirine bağlayan köprünün hem yerel halk hem de ziyaretçiler tarafından daha kolay fark edilmesini sağlıyor ve kentin tarihi sembollerine yeni bir görsel katman ekliyor.

kültürel bağları görünür kılmak:

Çalışma yalnızca estetik bir müdahale olmaktan öte bir amaç taşıyor; bölgesel tarih ve ortak hafızanın görünürlüğünü artırmak hedefleniyor. Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu uygulamayı şöyle değerlendirdi: "Taşköprü, Üsküp’ün hafızasında yer etmiş çok özel bir eser. Biz de bu eşsiz yapının geceleri de kendi hikâyesini anlatmasını istedik. Tamamladığımız aydınlatma çalışmasıyla köprünün mimari güzelliğini daha belirgin hale getirerek tarihi mirasın şehir hayatındaki görünürlüğüne de katkı sunduk. Bugün Taşköprü’nün ışıkları sadece taşlarını değil, geçmişten bugüne uzanan ortak kültürel bağlarımızı da görünür kılıyor. Üsküp ile Esenler arasındaki iş birliğinin kalıcı eserlerle güçlenmesinden büyük memnuniyet duyuyoruz" diye konuştu.

Projeyle birlikte Taşköprü, günün her saati kentin tarihine referans veren bir görünüm kazanırken, iki belediyenin iş birliğinin somut ve kalıcı bir örneği olarak öne çıkıyor. Aydınlatma uygulaması, hem koruma bilincini hem de şehir mekânlarının halkla buluşmasını desteklemeyi amaçlıyor.

ÜSKÜP’ÜN SİMGE YAPILARINDAN TARİHİ TAŞKÖPRÜ, ESENLER BELEDİYESİ TARAFINDAN GERÇEKLEŞTİRİLEN DEKORATİF VE MİMARİ AYDINLATMA ÇALIŞMALARININ ARDINDAN GECELERİ DE GÖRÜNÜR HALE GELDİ. TAŞKÖPRÜ’NÜN TARİHİ DOKUSU VE MİMARİ DETAYLARI, YENİ AYDINLATMA SİSTEMİYLE VARDAR NEHRİ ÜZERİNDE ADETA YENİDEN HAYAT BULDU.