Taşköprü'de kışlık çiçek çalışması

Taşköprü Belediyesi tarafından ilçedeki çevre düzenlemesi ve peyzaj uygulamaları kapsamında 70 bin adet kışlık çiçek temin edildi. Getirilen çiçeklerin, belediyenin planına göre parklar, yeşil alanlar ve çiçeklendirmeye uygun noktalara dikilmesi öngörülüyor.

çalışmanın kapsamı:

Temin edilen bitkiler, ilçe genelindeki açık alanların görselliğini artırmak amacıyla farklı noktalara dağıtılacak. Uygulama, mevcut peyzaj düzenlemelerinin tamamlayıcısı olarak planlanırken dikim alanları belediyenin değerlendirmesine göre belirlenecek.

amaç ve beklenen sonuçlar:

Belediye yetkilileri, yürütülecek çalışmalarla ilçenin kış mevsiminde de daha renkli ve estetik bir görünüme kavuşmasının hedeflendiğini ifade etti. Yapılacak düzenlemelerle Taşköprü'nün ortak kullanım alanlarında görsel canlılığın artması bekleniyor.

TAŞKÖPRÜ BELEDİYESİ TARAFINDAN İLÇEDEKİ ÇEVRE DÜZENLEMESİ VE PEYZAJ ÇALIŞMALARINDA KULLANILMAK ÜZERE 70 BİN ADET KIŞLIK ÇİÇEK TEMİN ETTİ.