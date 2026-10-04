Taşköprü'de denize karışan kırmızı su soruşturması

Taşköprü'de denize karışan kırmızı sıvı

Yalova'nın Çiftlikköy ilçesi Taşköprü beldesinde, Dantel Sitesi önündeki deniz alanında kırmızı renkli bir sıvının denize karıştığı görüldü. Bölge sakinleri görüntüleri fark ederek durumu yetkililere bildirdi ve deniz yüzeyinde yayılan kırmızı rengin kaynağının tespit edilmesi istendi.

gözlemler ve bildirim:

Vatandaşların aktardığına göre, deniz yüzeyinde kızıl tonlu bir yayılım oluştu ve kısa sürede çevreden tepki geldi. Bölge halkı, deniz ekosistemi ve sahil hattındaki olası zararlar konusunda endişe duyuyor; yetkililerden hızlı inceleme ve müdahale talep edildi.

önceki kirlilik vakası ve yürütülen çalışmalar:

Taşköprü bölgesinde daha önce de çevre kirliliği kaydedilmişti. 23 Temmuz 2025 tarihinde aynı Dantel Sitesi önünde deniz yüzeyinde atık yağ olduğu tahmin edilen bir malzeme tespit edilmiş, Yalova Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekiplerinin incelemesinde kirliliğin yağmur suyu kanalından denize ulaştığı belirlenmişti.

O tarihte bölgede bulunan işletmeler incelenmiş, bir işletmenin atık yağ alanındaki madde ile denize ulaşan malzeme arasında görüntü itibarıyla benzerlik görülmesi üzerine numune alınarak analiz için gönderilmişti. Mevcut olayda da benzer yöntemle kaynağın tespiti için numune alınması ve laboratuvar analizleri yapılması öngörülüyor.

Vatandaşlar, kırmızı renkli sıvının içeriğinin ve denize hangi noktadan ulaştığının bir an önce açıklanmasını, sorumlular bulunup gerekli önlemlerin alınmasını talep ediyor. Olayın kesin boyutu ve çevresel etkileri, yapılacak inceleme ve analizler sonucunda netlik kazanacak.

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