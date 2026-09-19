Taşköprü'de fırın alevlere teslim oldu, mahalle itfaiyeyle müdahale etti

Taşköprü'de fırın alevlere teslim oldu

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesi Akçakese köyü Garipoğlu Mahallesi'nde bir köy fırınında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Olayı fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye müdahale edildi.

olay yeri ve müdahale:

Vatandaşların bildirmesi üzerine sevk edilen Taşköprü Belediyesi itfaiye ekipleri kısa sürede olay yerine ulaşarak alevlere müdahale etti. Ekiplerin çalışması sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

İlk müdahale ve soğutma çalışmaları sırasında başka bir güvenlik sorunu oluşmaması için çevredeki yapı ve alanlara dikkat edildi.

hasar ve soruşturma:

Yangında can kaybı veya yaralanma bildirilmedi; ancak fırın yapı itibarıyla kullanılmaz hale geldi. Olayla ilgili olarak yetkililer tarafından inceleme başlatıldı.

Yetkililer, yangının çıkış nedeninin tespiti için yapılacak teknik çalışmaların ardından kamuoyuna bilgi verileceğini bildirdi.

KASTAMONU'NUN TAŞKÖPRÜ İLÇESİNDE KÖY FIRININDA ÇIKAN YANGIN İTFAİYE EKİPLERİ TARAFINDAN SÖNDÜRÜLDÜ.